Volley Club Le Signe, Estra sarà il “main sponsor”. La presidente Fabiani: “Vogliamo alzare l’asticella”

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Estra Spa sarà il nuovo “Main Jersey Sponsor” del Volley Club Le Signe. Lo sponsor principale insomma. L’accordo è stato presentato presso il Comune di Signa alla presenza delle due amministrazioni comunali (il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore allo sport del Comune di Lastra a Signa, Mirio Bogani), dei vertici della […]

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Estra Spa sarà il nuovo “Main Jersey Sponsor” del Volley Club Le Signe. Lo sponsor principale insomma. L’accordo è stato presentato presso il Comune di Signa alla presenza delle due amministrazioni comunali (il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore allo sport del Comune di Lastra a Signa, Mirio Bogani), dei vertici della società guidati dalla presidente Dania Fabiani e da Fabio Niccolai, direttore generale di Estracom, società del gruppo Estra. Una novità di rilievo per il volley delle Signe, reduce da una stagione sportiva sfortunata e che per un solo punto in classifica ha visto sfumare l’obiettivo dei play-off nel campionato di serie C. Ma, come sottolineato dalla presidente Fabiani, è già tempo di pensare al futuro e di programmare la prossima stagione con l’intenzione “di alzare un po’ l’asticella”. Grazie anche un accordo che unisce due realtà profondamente radicate sul territorio e accomunate da valori condivisi come impegno, crescita, sostenibilità e attenzione alle nuove generazioni. “La collaborazione – spiregano dal Volley Club Le Signe – rappresenta un passo concreto nel percorso di sviluppo della nostra società, rafforzandone il posizionamento e la credibilità costruita negli anni”. E ancora: “La collaborazione con Estra apre per noi una nuova fase, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il nostro ruolo sportivo ed educativo nelle Signe e continuare a investire nella crescita delle giovani atlete”.

“Estra – ha detto Niccolai – è lieta di essere al fianco del Volley Club Le Signe, una realtà sportiva storica e un punto di riferimento per la pallavolo femminile e per tante giovani atlete del territorio. Sostenere questa società significa valorizzare non solo un percorso sportivo, ma un progetto fatto di impegno, passione, educazione e partecipazione: valori nei quali Estra si riconosce pienamente”. Concetti ribaditi dalla presidente Fabiani, che ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di questo accordo, che rappresenta per noi un traguardo importante e allo stesso tempo un nuovo punto di partenza. È il risultato di un percorso costruito con costanza, dedizione e passione. Ringraziamo inoltre i sindaci di Lastra a Signa e di Signa ed entrame le amministrazioni comunali per il costante sostegno alla nostra attività”.

“L’accordo fra il Volley Club Le Signe ed Estra Spa – ha detto il sindaco Fossi – rappresenta un passaggio decisivo e di grande valore per tutta la nostra comunità. Parliamo di una società sportiva prestigiosa, radicata nel territorio, che negli anni ha saputo crescere con serietà, passione e attenzione alle giovani generazioni. Questa nuova partnership segna un rilancio importante, non solo per il club ma per l’intero movimento sportivo locale, che continua a dimostrare vitalità e qualità. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere realtà che investono su sport, educazione e futuro. Lo sport a Signa rappresenta infatti un pilastro sociale e culturale e accordi come questo ne rafforzano il valore e la prospettiva. Un ringraziamento particolare va inoltre a Estracom per l’attenzione dimostrata e per la sensibilità verso il nostro territorio e le nostre migliori realtà sportive”.

“Sappiamo tutti quanto sia importante per un’associazione sportiva locale e per lo sport in genere il sostegno derivante da una partnership, – ha concluso l’assessore Bogani – oltretutto con un’azienda radicata e affermata sul territorio. Il valore di tale sodalizio va oltre il sostegno economico, diventa amplificatore di credibilità. Un plauso agli attori principali di questa collaborazione che consentirà ancora a tante giovani atlete del territorio di poter continuare nella loro passione sportiva”.