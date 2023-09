Vuoi provare ad andare in meta fin da piccolo? Con il Sesto Rugby si può. Sabato 23 settembre la festa di inizio attività

SESTO FIORENTINO – Il Sesto Rugby vuole allargare la propria base e investire sui giovani. E, per farlo nel migliore dei modi, in questo periodo i bambini e i ragazzi possono recarsi presso l’impianto di Sesto Fiorentino a provare il rugby gratuitamente. “Il rugby – spiegano dalla società sestese – è uno sport completo soprattutto […]

SESTO FIORENTINO – Il Sesto Rugby vuole allargare la propria base e investire sui giovani. E, per farlo nel migliore dei modi, in questo periodo i bambini e i ragazzi possono recarsi presso l’impianto di Sesto Fiorentino a provare il rugby gratuitamente. “Il rugby – spiegano dalla società sestese – è uno sport completo soprattutto per i più piccoli, quando cominciano i primi contatti umani si impara a cascare e rialzarsi, la terra è nostra amica, ci si fortifica con il clima, sole pioggia o vento è sempre tempo di rugby. Chiunque sia interessato, può venire quando vuole senza appuntamento durante tutta la stagione, siamo sempre pronti ad accogliere nuovi iscritti, è sufficiente controllare il proprio anno di nascita e presentarsi agli allenatori nei giorni indicati in via della Quercia, 37 a Sesto Fiorentino. Per ulteriori informazioni, scrivere una e-mail all’indirizzo tofi.gssestorugby@federugby.it o consultare il sito Internet www.sestorugby.it“.

Chi è nato negli anni 2020, 2019 o 2018 fa parte della categoria Under 6, si allena una volta la settimana, il sabato dalle 10.30 (escluso sabato 23 settembre quando l’allenamento è il pomeriggio per la festa di inizio attività sportiva 2023/2024). Il pomeriggio, in contemporanea all’Open day, dove sarà possibile portare un compagno di asilo o di scuola a provare il rugby per poi fare merenda insieme, ci sarà anche la presentazione del libro “In fin dei conti siamo pari” nato per celebrare le prime 40 candeline del Sesto Rugby.

Chi è nato nel 2017 o 2016 fa parte della categoria Under 8, si allena due volte la settimana, il martedì alle 17.45 e il sabato alle 10.30 (sabato 23 settembre l’allenamento sarà il pomeriggio per i motivi sopra specificati).

Chi è nato nel 2015 o 2014 fa parte della categoria Under 10, si allena due volte la settimana, il martedì alle 17.45 e il sabato alle 10.30 (sabato 23 settembre l’allenamento sarà il pomeriggio per i motivi sopra specificati).

Chi è nato nel 2013 o 2012 fa parte della categoria Under 12, si allena tre volte la settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì sempre alle 17.30.

Chi è nato nel 2011 o 2010 fa parte della categoria Under 14, si allena tre volte la settimana, il lunedì, mercoledì (al campo di San Donnino) e giovedì sempre alle 18.