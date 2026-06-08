Welfare culturale. Nuova frontiera per la salute e benessere. Due incontri

CARMIGNANO – “La nostra idea è quella di mettere a disposizione le strutture comunali – museo archeologico, centro didattico, biblioteca, Spazio giovani e altri luoghi pubblici – per ospitare e sviluppare buone pratiche e progetti condivisi”: l’assessore alla cultura Maria Cristina Monni presenta così i due incontri (lunedì 8 e mercoledì 17 giugno) dedicati al […]

CARMIGNANO – “La nostra idea è quella di mettere a disposizione le strutture comunali – museo archeologico, centro didattico, biblioteca, Spazio giovani e altri luoghi pubblici – per ospitare e sviluppare buone pratiche e progetti condivisi”: l’assessore alla cultura Maria Cristina Monni presenta così i due incontri (lunedì 8 e mercoledì 17 giugno) dedicati al “welfare culturale”, entrambi alle 17.30, in sala consiliare. Il welfare culturale è infatti un modello di cura innovativo, promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che riconosce la cultura e la sua pratica (frequentare teatri, ascoltare musica, leggere libri, svolgere attività artistiche) come un vero e proprio strumento di salute e benessere, per contrastare l’isolamento sociale, aiutare a prevenire il disagio ad ogni età, migliorare la qualità della vita.

Sono, infatti, molte le declinazioni possibili: percorsi museali dedicati alle persone con Alzheimer o declino cognitivo; laboratori teatrali per favorire l’integrazione tra diverse generazioni; visite mediche in luoghi della cultura, per arrivare a prescrizioni che oltre a medicinali prevedano ricette per teatri o biblioteche, per letture ad alta voce fin dai primi mesi di vita per lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini. “L’obiettivo di questa amministrazione – dice ancora Monni – è realizzare progetti per diffondere, senza esclusioni, queste opportunità. Il Comune, in buona sostanza, per trasformare questa visione in realtà, intende fare concretamente la propria parte”. Un percorso costruito insieme all’università di Firenze e al Cultural welfare center, promotore instancabile della cultura quale medicina per il corpo e per la mente. I due incontri, aperti a medici, associazioni sportive, sociali e culturali, cittadini, con la partecipazione del sindaco Edoardo Prestanti e dell’assessore Monni, saranno tenuti dal professor Carlo Andorlini, docente Unifi e componente del Comitato scientifico del Cultural welfare center.