“Zaino sospeso”, il nuovo servizio del Lions Club Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – “Zaino sospeso” è il nuovo servizio attivato da Lions Club Sesto Fiorentino. “L’idea del Service Zaino Sospeso – spiega l’associazione – nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare in un momento storico di grandi difficoltà economiche le spese per acquistare il materiale scolastico. È un progetto che permette alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato garantendo in questo modo un più agevole diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne tale carico economico. Zaino sospeso sarà attivo per tutto l’anno scolastico corrente e quello prossimo”.