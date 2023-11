Zambini (Pd) “Contributi affitti: il Governo taglia i fondi e lascia soli i Comuni”

SESTO FIORENTINO – I Comuni restano soli a gestire l’emergenza abitativa dopo che il Governo ha tagliato i contributi per gli affitti: lo sostiene il segretario del Pd sestese Lorenzo Zambini. “Dal Comune di Sesto Fiorentino – dice Zambini – emerge un dato significativo: dal 2018 a oggi le richieste di contributo affitto sono aumentate del 70%. Quest’anno sono incrementate del 25% e il Governo Meloni che fa? Cancella le risorse dello Stato destinate ai Comuni per gli affitti. La fotografia è chiara: la popolazione si sta impoverendo, i prezzi aumentano, la benzina aumenta, gli stipendi restano fermi e il governo invece di aiutare le famiglie taglia i contributi a integrazione dei canoni di locazione. C’è un forte grido d’allarme sul tema abitativo in tutta Italia; i Comuni hanno bisogno di strumenti adeguati, non di essere lasciati soli”.

Per il Pd una scelta che mette in difficoltà le amministrazioni comunali e le comunità. “Per il Partito Democratico garantire il contributo affitti è fondamentale, – prosegue Zambini – a difesa di questa misura lotteremo ovunque. Il Comune di Sesto Fiorentino, con l’assessore Labanca, è stato chiaro sul grande impegno che l’amministrazione sta mettendo per far aiutare le famiglie in difficoltà, stanziando la propria parte di risorse come lo scorso anno e adesso cercando di trovarne altre per sopperire alle mancanze e ai tagli del Governo Meloni. Su quest’argomento, cos’hanno da dire le forze politiche della destra sestese?”.