Zambini (PD) “Sposo l’idea di una commissione sul tema della Piana”

SESTO FIORENTINO – “Sposo in pieno la costituzione di una Commissione consiliare specifica sul tema della Piana proposta da Maurizio Quercioli, la trovo costruttiva, utile e propositiva”. Ad affermarlo, in una nota, il capogruppo del PD Lorenzo Zambini. “Mi auguro una risposta affermativa anche da parte dalle forze politiche di maggioranza. – prosegue Zambini – […]

SESTO FIORENTINO – “Sposo in pieno la costituzione di una Commissione consiliare specifica sul tema della Piana proposta da Maurizio Quercioli, la trovo costruttiva, utile e propositiva”. Ad affermarlo, in una nota, il capogruppo del PD Lorenzo Zambini. “Mi auguro una risposta affermativa anche da parte dalle forze politiche di maggioranza. – prosegue Zambini – Visto che l’idea viene da Quercioli se accettasse sarebbe doveroso dargli la presidenza della Commissione in modo che possa coordinare e impostare i lavori”.

“Quale miglior luogo – prosegue il capogruppo del PD – se non quello istituzionale per confrontarsi tra forze politiche ma soprattutto con categorie economiche, sindacali, della cultura e della società per costruire il disegno di quel pezzo di territorio che oggi si trova scollegato dal resto del mondo, con un’identità confusa e in balia delle onde. Troppi anni sono stati persi, serve uno scatto e lo si può fare con il confronto, le idee e i progetti, migliorando la vita dei cittadini e ridando senso a quell’area”.

“Parco, Pl1 Pl13, tramvia, sicurezza idrogeologica, impianti sportivi poco utilizzati, sviluppo del Polo Scientifico. – conclude Zambini – Ad esempio come Città Metropolitana stiamo contribuendo con 2 milioni di euro allo spostamento della Scuola di Agraria all’interno del Polo. Anche l’Università dovrà essere coinvolta in questa discussione insieme ai tanti soggetti che vivono da anni quel pezzo di territorio”.