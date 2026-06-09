Zero alcol, guida sicura e divertimento sano: nel parco dei Renai una festa per i diciottenni

SIGNA – Una festa dedicata ai neo-diciottenni di Signa per promuovere divertimento responsabile, socialità e prevenzione. È questo l’obiettivo di “18 in festa”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Signa con la collaborazione della Pro Loco Signa e il sostegno di Farmapiana, Progetto Renai, Rugi Motori e Dixie, in programma martedì 16 giugno alle 20.30 alla Piscina Smeraldina del […]

SIGNA – Una festa dedicata ai neo-diciottenni di Signa per promuovere divertimento responsabile, socialità e prevenzione. È questo l’obiettivo di “18 in festa”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Signa con la collaborazione della Pro Loco Signa e il sostegno di Farmapiana, Progetto Renai, Rugi Motori e Dixie, in programma martedì 16 giugno alle 20.30 alla Piscina Smeraldina del Parco dei Renai. L’invito è stato rivolto a tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2024, nel 2025 e nel 2026. La serata prenderà il via con un momento istituzionale durante il quale il sindaco Giampiero Fossi consegnerà un attestato ai partecipanti, per poi lasciare spazio a musica, dj set, animazione e cocktail analcolici.

L’iniziativa nasce anche dall’esperienza maturata dal Comune di Lamporecchio con il progetto “Ballo sicuro”, nell’ambito della collaborazione tra i due territori legati dal progetto turistico della Trave del Montalbano. “Spesso le feste dedicate ai diciottenni finiscono per essere appuntamenti troppo formali, – ha spiegato il sindaco Fossi – noi abbiamo scelto una formula diversa, che mette insieme divertimento, prevenzione e partecipazione. Vogliamo mandare un messaggio semplice: ci si può divertire senza alcol e senza eccessi. I giovani non sono il futuro, sono il presente e come Amministrazione vogliamo essere dalla loro parte”.

La serata sarà caratterizzata da un format “zero alcol”, con musica, dj set, vocalist e animazione per ricreare l’atmosfera di una discoteca in totale sicurezza. “Vogliamo offrire ai ragazzi un’occasione di svago e aggregazione – ha spiegato Marco Spinelli del duo Marco & Marco – dimostrando che ci si può divertire, ballare e stare insieme anche in un contesto sano e responsabile”. “A Lamporecchio – ha sottolineato il vicesindaco di Lamporecchio Luca Artino – abbiamo avviato questo percorso pensando ai più giovani, con l’obiettivo di offrire occasioni di divertimento sicure e vicine a casa. Vedere oggi il progetto trovare una nuova declinazione a Signa, dedicata ai diciottenni, è motivo di soddisfazione. È il segno di una collaborazione concreta tra territori che condividono la stessa idea: non limitarsi a dire ai ragazzi cosa non fare, ma offrire loro opportunità positive di aggregazione e socialità”.

Farmapiana affiancherà l’iniziativa con attività di sensibilizzazione sui temi della salute e della prevenzione. “Abbiamo aderito con convinzione perché crediamo nell’importanza di parlare ai giovani di benessere – ha affermato il presidente Antonio Iocca, accompagnato da Alessio Ciriolo – e metteremo a disposizione etilometri monouso e stick per verificare la presenza di sostanze nelle bevande, uno strumento utile anche per prevenire il fenomeno della cosiddetta droga dello stupro”. Soddisfazione anche da parte dei partner dell’iniziativa. “Il Parco dei Renai è nato per essere uno spazio di incontro e aggregazione – ha commentato il presidente di Progetto Renai Andrea Marzi – e, grazie al gestore della piscina Gabriele Cinelli, siamo felici di ospitare un evento rivolto a una fascia d’età così importante”. Sulla stessa linea il vicepresidente della Pro Loco Signa Carlo Pezzetti: “Occasioni di festa dedicate ai giovani sono sempre preziose e i Renai rappresentano il luogo ideale per ospitarle”. Le adesioni stanno già arrivando numerose, segno dell’interesse suscitato da un’iniziativa che punta a trasformare il traguardo dei 18 anni in una serata di festa, socialità e divertimento responsabile.