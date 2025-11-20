“Zerodiciannove”, laboratori e giochi per tutte le età

SESTO FIORENTINO – Al via la nuova edizione di “Zerodiciannove” una settimana di giochi, laboratori e incontri per tutte le età dedicati all’educazione e alla crescita. L’evento a cura del Comune di Sesto Fiorentino si svolge nell’ambito della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il programma si aprirà sabato 29 novembre alla Lucciola, con un convegno dedicato all’educazione nei suoi diversi aspetti e proseguirà fino a venerdì 5 dicembre. “Oggi non celebriamo una ricorrenza, ma ribadiamo un principio fondamentale: per noi i diritti di ogni bambino e di ogni adolescente non sono un’opzione, ma un imperativo – afferma l’assessorE alle politiche educative Sara Martini – Il diritto alla salute e all’istruzione, il diritto al gioco, il diritto alla pace devono essere la bussola delle nostre politiche. Zerodiciannove è un’occasione unica per dare voce alle esperienze del territorio che aiutano la nostra comunità a crescere. La nostra settimana di iniziative e appuntamenti partirà dal diritto al pensiero dei bambini e dei ragazzi: dare loro parola, ascoltare i loro pensieri e le loro emozioni e agire di conseguenza perché Sesto Fiorentino possa essere sempre più luogo e spazio dove crescere insieme, oltre le disuguaglianze e le divisioni”.

“Zerodiciannove non è uno slogan, ma un principio dell’agire quotidiano, – prosegue – I bambini dei nidi d’infanzia comunali incontrano infatti gli studenti dei licei e scoprono insieme il mondo e la città; educatori e insegnanti di ogni ordine e grado lavorano insieme e promuovono accoglienza, inclusione, educazione; le famiglie partecipano e animano i nuovi poli zero sei e accompagnano i propri figli nei passaggi della vita scolastica e non solo. Sarà una settimana aperta a tutti loro, a tutti i soggetti che hanno responsabilità educative e formative – famiglie, servizi educativi e scuole, enti locali, associazioni culturali e sportive, realtà del terzo settore, per condividere incontri e occasioni di approfondimento”. Il programma completo è consultabile all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/settimanaeducazione2025.