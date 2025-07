Ztl ad Artimino: da giovedì 31 luglio scatta il varco elettronico, ecco cosa cambia

CARMIGNANO – Scatterà alle 14 di giovedì 31 luglio il controllo telematico della Ztl di Artimino: il varco elettronico, a tutela della “zona a traffico limitato”, in essere dall’aprile 2023, posto all’accesso tra via Cinque Martiri e via Papa Giovanni XXIII, funzionerà tutti i giorni fino alle 3 del mattino successivo. Il Comune, che aveva presentato la richiesta a febbraio, ha ottenuto nell’aprile scorso, dalla direzione generale per la Sicurezza stradale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’autorizzazione a installare il varco elettronico. “Tutela rafforzata” è la definizione data per spiegare l’esigenza di piazzare un meccanismo per regolare il rispetto della Ztl di Artimino, la cui configurazione contempla l’ingresso (unico) all’incrocio tra via Cinque Martiri e via Papa Giovanni XXIII, con uscita (anch’essa unica) tra via Cinque Martiri e via della Chiesa. “Il nostro intento non è mai stato repressivo, – dice il sindaco Edoardo Prestanti – c’è solo la volontà di aumentare la qualità nella fruibilità di Artimino. Il nostro scopo è sempre stato quello di rendere questo storico borgo del nostro territorio più vivibile per chi vi abita, e più bello per i turisti”.

Nell’ordinanza, dopo la sperimentazione di un mese e più, che aziona il varco elettronico da giovedì 31 luglio, con conseguenti sanzioni in caso di infrazioni, sono disposti i provvedimenti alla viabilità: divieto di transito ai veicoli non autorizzati, dalle 14 alle 3 del giorno successivo, in piazza San Carlo e su tutta via Cinque Martiri; limite di velocità di 30 km/h in Ztl; divieto di transito in Ztl ai veicoli superiori ai 35 quintali; divieto di sosta per l’intera giornata dei giorni prefestivi e festivi, e dalle 14 alle 3 del mattino successivo negli altri giorni, in piazza San Carlo e via Cinque Martiri (nel tratto che attraversa il borgo storico). Il sindaco conferma che l’attivazione del varco, segnalato dalla scritta rossa “Ztl attiva” che comparirà sul display luminoso, “è compatibile con le necessità contingenti e con gli obiettivi di lungo periodo per il borgo”. Obiettivi così riassunti: sul piano della mobilità: ridurre il traffico, migliorare la sicurezza stradale, ridurre l’inquinamento atmosferico; sul piano della vivibilità: rendere più libera la frequentazione di turisti e residenti, migliorare l’accessibilità dei residenti, consentire una maggiore godibilità degli spazi e dei luoghi pubblici, compresi locali e attività commerciali.

“Carmignano – dice ancora Prestanti – è un luogo di cultura, storia ed arte, per non parlare del paesaggio. In questo contesto, Artimino, e non lo scopriamo certo ora, rappresenta la maggiore attrazione turistica del nostro territorio. Da qui l’esigenza di tutelare ancor più un patrimonio dall’assoluto rilievo”. Il divieto di accesso alla Ztl non vale, ovviamente, per i residenti e per altre categorie di autorizzati: residenti in via della Chiesa e via del Cimitero, commercianti ed artigiani con attività in Ztl e loro dipendenti, titolari di attività turistiche e ricettive e dipendenti, titolari imprese di servizi e dipendenti, titolari di imprese con uffici in Ztl, proprietari di immobili non residenti e locatari, curia vescovile e rappresentanti di altre confessioni riconosciute, medici e operatori sanitari, operatori di assistenza domiciliare, giornalisti ed operatori di emittenti televisive, radiofoniche e di redazioni pratesi, operatori di associazioni di volontariato e cooperative sociali. E ancora: mezzi pubblici (Tpl, scuolabus, taxi, Ncc), mezzi per carico e scarico merci e consegna a domicilio con peso a pieno carico non superiore 35 quintali, veicoli elettrici, mezzi di soccorso e pronto intervento, automezzi di servizio per pubblico interesse (elenco sul portale del Comune), automezzi per assistenza domiciliare a familiari non autosufficienti.

La documentazione per la richiesta del permesso di accesso: domanda in carta libera come da modello disponibile sul portale del Comune di Carmignano; copia patente guida; copia contratto d’acquisto o altro titolo a giustificazione della richiesta. Tutte le informazioni sull’attivazione del varco elettronico, compresi ordinanza e disciplinare, e le modalità di rilascio dei permessi, sulla pagina dedicata del sito ufficiale del Comune di Carmignano.