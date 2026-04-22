25 aprile, Campi Bisenzio celebra gli 81 anni dalla liberazione: un programma tra memoria, pace e difesa della Costituzione

CAMPI BISENZIO – Due giorni densi di appuntamenti. Sono quelli che la sezione campigiana di Anpi, intitolata a Lanciotto Ballerini, e Comune di Campi Bisenzio organizzano per il 25 aprile. Con l’invito a “tutti i cittadini a partecipare, ricordando che non fu la stessa cosa combattere per una causa o per l’altra: ottantuno anni fa […]

CAMPI BISENZIO – Due giorni densi di appuntamenti. Sono quelli che la sezione campigiana di Anpi, intitolata a Lanciotto Ballerini, e Comune di Campi Bisenzio organizzano per il 25 aprile. Con l’invito a “tutti i cittadini a partecipare, ricordando che non fu la stessa cosa combattere per una causa o per l’altra: ottantuno anni fa vinsero i giusti e da quella vittoria nacque l’Italia democratica che oggi dobbiamo continuare a difendere e migliorare”.

Questo il programma: venerdì 24 aprile alle 14.30 alla Limonaia di Villa Montalvo il convegno sul tema “Disarmiamoci”, promosso dal Comune di Campi Bisenzio in collaborazione con Rete Bds Firenze e Rete Italiana Pace e Disarmo. Alle 21, invece, al Teatrodante Carlo Monni lo spettacolo teatrale “Quello che rimane” di Tommaso Santi, con Andrea Bacci e regia di Massimo Bonechi. Sabato 25 aprile alle 21, sempre al Teatrodante Carlo Monni, replica dello spettacolo “Quello che rimane”. Alle 8.30, cimitero comunale, omaggio solenne alla tomba di Lanciotto Ballerini, a Guglielmo Tesi, Tosca Fiesoli e ai deportati di Capalle. Alle 10 alla Pieve di Santo Stefano Santa Messa e partenza per Valibona (ritrovo presso il tiro a piattello alle Croci di Calenzano). Alle 11 in piazza Matteotti cerimonia istituzionale con partenza del corteo cittadino. Alle 14 a Valibona marcia della pace con la bandiera della pace lunga 1 chilomtro, “simbolo del nostro impegno per un futuro senza conflitti”.