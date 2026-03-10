A Calenzano il festival della poesia “Verso libero”

CALENZANO – Dal 19 al 21 marzo a CiviCa, al Teatro Manzoni e a Officina Civica si terrà il Festival della poesia “Verso libero” arrivato alla terza edizione. In programma: incontri, letture, laboratori e spettacoli. E in questi giorni, per accompagnare l’arrivo del festival con versi e rime, in città sono affissi manifesti colorati con […]

CALENZANO – Dal 19 al 21 marzo a CiviCa, al Teatro Manzoni e a Officina Civica si terrà il Festival della poesia “Verso libero” arrivato alla terza edizione. In programma: incontri, letture, laboratori e spettacoli. E in questi giorni, per accompagnare l’arrivo del festival con versi e rime, in città sono affissi manifesti colorati con dieci poesie di autrici e autori. La manifestazione è realizzata dal Comune di Calenzano in collaborazione con l’associazione La Macchina del suono, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana. “Per il terzo anno – spiega il vicesindaco con delega alla Cultura Martina Banchelli – Calenzano accoglie Verso libero, un festival che non mette la poesia su un piedistallo, ma la porta tra le persone, la fa incontrare con la musica, con il teatro, con le arti visive, con la voce degli autori e con quella dei cittadini. Il programma di questa terza edizione vuole creare momenti di partecipazione aperta, spettacoli che uniscono poesia e musica, incontri che mettono in dialogo culture diverse, laboratori per ragazzi e adulti”.

“E’ un appuntamento a cui teniamo molto – commenta Francesca Meoli, responsabile del Servizio biblioteca del Comune – perché pensiamo che portare la poesia nella vita delle persone continui ad essere una bellissima scommessa, un atto quasi rivoluzionario e controcorrente. In un mondo che va sempre più veloce trovare un attimo per fermarsi e soffermarsi su parole e emozioni diventa urgente e necessario ed è quello che cerchiamo di fare con questo festival e ci auguriamo di continuare a fare per tanti anni”. “La poesia non è distante dalla vita quotidiana, anzi la possiamo anzi esercitare in moltissimi modi – dice Lorenzo Degl’Innocenti dell’associazione culturale La Macchina del Suono – come vediamo anche nel programma, dai laboratori agli spettacoli. Soprattutto è importante proiettarsi in avanti e rivolgersi agli utenti più giovani”.

Si comincia giovedì 19 marzo alle 17 alla biblioteca con “Recitar poesie con gli amici” a cura di Amici e di Civica, a seguire alle 18,30 “Le nostre donne siamo noi”, un viaggio emozionale attraverso una scelta di poesie al femminile con Daniela Morozzi e Beatrice Niccolai. Alle 21,15 a Officina Civica musica e versi con “Un mistero di sogni avverati. Massimiliano Larocca canta Dino Campana”, con Massimiliano Larocca e Riccardo Tesi. Venerdì 20 marzo pomeriggio ricco di appuntamenti alla biblioteca: alle 17 un laboratorio per ragazze e ragazzi dai 13 ai 17 anni condotto da Elvira Giorgio “Libera la poesia che è in te” con il metodo Caviardage. Alla stessa ora, uno spettacolo per bambini dai 6 anni e per adulti di tutte le età “Versi e controversi in parole e musica” di e con Teresa Porcella e Letizia Fuochi. Alle 18,30 “Dove i colori diventano versi. Scutari e Firenze/Calenzano”, incontro di poesia, arte e narrazione tra Italia e Albania con Arjola Zadrima, poetessa e giornalista e Nermin Shurdha, muralista di Scutari; a cura di Alma Budini Negri. La giornata si conclude al Teatro Manzoni alle 21,15 “Lucia Poli legge Benni”, un omaggio a Stefano Benni con una delle interpreti più rappresentative della sua opera. Sabato 21 marzo gli appuntamenti della terza e ultima giornata, tutti alla biblioteca. Alle 10 “Condominio poesia: quando le parole diventano casa per le emozioni”: laboratorio di scrittura per adulti con Antonio Ferrara (prenotazione obbligatoria). Alle 16 presentazione del libro “Respiro” di Antonio Ferrara alla presenza dell’autore, incontro per adulti e ragazzi: “Respiro: cantare senza musica”. Alle 17,30 “D’amore e guerra” di Domenico Guarino: lettura scenica con accompagnamento musicale, con Domenico Guarino, Pamela Panico e Gaia Palesati. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito con prenotazione, in particolare necessaria per i laboratori: 055/8833421 oppure biblioteca@comune.calenzano.fi.it.