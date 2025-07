A Campi tornano le “Notti d’estate”: cinque mercoledì fra shopping, mercatini, musica e buon cibo

CAMPI BISENZIO – Tornano anche quest’anno i mercoledì di luglio a Campi Bisenzio, il tradizionale appuntamento dell’estate campigiana all’insegna degli eventi, dello shopping e della convivialità. Cinque serate organizzate dal Centro Commerciale Naturale “Fare Centro Insieme”, con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio e il sostegno di Chianti Banca, Confesercenti e Mentor Group. A partire da questa sera, 2 luglio, e per ogni mercoledì del mese (9, 16, 23 e 30), infatti, il centro di Campi Bisenzio si animerà con performance di artisti di strada, street food, mercatini artigianali, musica dal vivo, animazione e intrattenimento per adulti e bambini. Una prima serata in musica, quella di oggi, con il djset di Ringo Dj, il 9 luglio sarà la volta, invece, dello spettacolo di fuoco Fire Aida e Il drago Bianco, a intrattenere il pubblico nella serata del 16 luglio i trampolieri itineranti led Lumiere, il 23 luglio Lo Sbaracco, il mercatino fatto dai commercianti locali e non, a chiudere il mese, il 30 luglio, ancora musica live con il djset di Dj V – Power e Dj Drago. Ogni serata, ad esclusione di quella del 23, sarà accompagnata dal mercatino “Arti-già-nate” e da punti di ristoro con sfiziosità e street food per ogni gusto.

“Siamo contenti, come sempre, di essere riusciti a organizzare anche quest’anno un’estate in centro, – spiega Cinzia Danti, presidente Confesercenti Campi Bisenzio – sarà una boccata d’ossigeno poter avere questi mercoledì sera che spero attivino una partecipazione nel centro di Campi, anche a seguito di 2Campi a tavola”, evento organizzato dal Comune e dalle associazioni del territorio. Mi auguro che le persone abbiano voglia di continuare a venire in centro e viverlo nonostante il caldo di questi giorni. Ci saranno DJ e eventi itineranti, il 23 il mercatino de “Lo sbaracco”, che per il quarto anno consecutivo porta in centro non solo commercianti locali, ma anche chi da fuori desidera usufruire di questa iniziativa che sta funzionando bene. Speriamo, inoltre, che a brevissimo partano i saldi e che, insieme ai mercoledì di luglio, possano portare vitalità al centro che, in questo momento, come un po’ dovunque, sta vivendo momenti molto difficili per il commercio”.

“Cinque belle serate, anche dal punto di vista socio-culturale, oltre a musica e shopping all’aria aperta per i commercianti, – aggiunge Silvia Ventisette, presidente del Centro Commerciale Naturale – quest’anno abbiamo fatto una bella programmazione delle serate estive, ci siamo affidati a un organizzatore di eventi e quindi avremo un programma ricco di musica con dj set, street food e mercatini con un ampliamento dei prodotti e dei banchi di esposizione al quale stiamo lavorando. Abbiamo degli artisti di strada a livello europeo, punti canori e karaoke piuttosto che artisti che dipingono. Per poi concludere: “Ci stiamo investendo e credendo molto, spero che possa nascere una bella estate a Campi”.

Sara Coseglia