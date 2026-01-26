A Carmignano “Il sabato è in Comune”: sindaco e assessori incontrano i cittadini… senza appuntamento

CARMIGNANO – “Un’amministrazione aperta, a contatto con i cittadini. E’ uno dei tratti distintivi del nostro modo di operare, in trasparenza e in rapporto con le esigenze di chi vive a Carmignano”: spiega così il sindaco Edoardo Prestanti l’iniziativa che prenderà il via sabato 31 gennaio, con l’intera giunta che riceverà, all’interno del palazzo comunale, i cittadini senza appuntamento. Si intitola infatti “Il sabato in Comune” il calendario stilato, per l’intero anno, nel corso del quale per due sabati al mese, sindaco e assessori riceveranno la mattina, per più di due ore, dalle 10 alle 12.30, cittadini e associazioni, senza dover passare dalla segreteria, senza aver preventivamente fissato un appuntamento. “Il dialogo – prosegue Prestanti – è un aspetto che sostanzia l’azione di questa giunta e di questa Amministrazione. Un governo cittadino che nasce dal confronto con la popolazione. Per questa ragione abbiamo voluto offrire un ulteriore momento di comunicazione con i cittadini”.