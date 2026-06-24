SESTO FIORENTINO – A duecento anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, la Festa Biancoverde di Castello (via Reginaldo Giuliani 518 Firenze) ospita una serata dedicata al mondo di Pinocchio. L’incontro si terrà il 26 giugno alle 21.
“Pinocchio a Castello” vedrà la partecipazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e delle autrici Anna Soldani, Elena Triolo, Alice Gualandi e Sabrina Egiziano. Tra i libri di cui si parlerà c’è “La Fatina di Pinocchio. Storia e iconografia della Fata Turchina”, pubblicato dalla casa editrice sestese «apice libri» di Stefano Rolle. Un volumetto nel quale l’autrice Sabrina Egiziano, responsabile del Fondo Pinocchio della Biblioteca Ernesto Ragionieri, ripercorre la storia delle rappresentazioni della celebre Fatina dai capelli turchini attraverso oltre un secolo di immagini, illustrazioni e riletture artistiche. Ingresso libero.
A Castello si parla di Pinocchio e di Collodi
SESTO FIORENTINO – A duecento anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, la Festa Biancoverde di Castello (via Reginaldo Giuliani 518 Firenze) ospita una serata dedicata al mondo di Pinocchio. L’incontro si terrà il 26 giugno alle 21.“Pinocchio a Castello” vedrà la partecipazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e delle autrici Anna Soldani, Elena […]
SESTO FIORENTINO – A duecento anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, la Festa Biancoverde di Castello (via Reginaldo Giuliani 518 Firenze) ospita una serata dedicata al mondo di Pinocchio. L’incontro si terrà il 26 giugno alle 21.