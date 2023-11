A dicembre la Borsa scambio del giocattolo

CALENZANO . La storica Borsa del giocattolo d’epoca ritorna domenica 3 dicembre al Delta Florence in via Vittorio Emanuele 3, con l’occasione festeggerà i suoi 27 anni di attività. Sarà anche l’ultima edizione nella sede del Delta Florence per lavori di ristrutturazione. L’appuntamento del 10 marzo 2024 sarà all’Hotel Mirò in via degli Olmi 7 […]

CALENZANO . La storica Borsa del giocattolo d’epoca ritorna domenica 3 dicembre al Delta Florence in via Vittorio Emanuele 3, con l’occasione festeggerà i suoi 27 anni di attività. Sarà anche l’ultima edizione nella sede del Delta Florence per lavori di ristrutturazione. L’appuntamento del 10 marzo 2024 sarà all’Hotel Mirò in via degli Olmi 7 a Calenzano. “I nuovi locali – spiega l’organizzatore Agostino Barlacchi – oltre a dare una svolta alla storica manifestazione saranno di incentivo per nuove leve del collezionismo che si vorranno affacciare con i propri giochi per proporli a colleghi e al pubblico sempre alla ricerca del pezzo mancante in collezione”.

In questa ultima edizione 2023 saranno oltre 50 i collezionisti provenienti da numerose regioni italiane. La Borsa di Calenzano definita la “Wall Street del giocattolo per le sue valutazioni sui balocchi d’epoca, domenica 3 dicembre aprirà alle tradizionali contrattazioni su bambole, soldatini, moto, auto, treni, automi, navi e per trovare quell’esemplare che manca in collezione. In esposizione ci saranno tanti soldatini di tutte le le misure, e fogge, dalla plastica divenuti già rarità da collezione, a quelli classici in pasta, oppure i bellissimi in piombo della fiaba di Andersen. Poi tante, tante statuette da presepe con personaggi rappresentanti mestieri ed intere natività che stanno sempre più prendendo campo nel collezionismo specialmente quelle di fabbriche scomparse italiane della Lucchesia e per il pubblico femminile tante bambole in tutte le manifatture dal bisquit, al panno Lenci, alla composizione fino alla più moderna Barbie che compie 70 anni ma non li dimostra. Non mancheranno giochi da tavolo, Subbuteo e tante auto in pressofusione in tutte le scale. Molti collezionisti sono alla ricerca , per ricreare un pezzetto della loro storia automobilistica delle auto che hanno posseduto nella loro vita e ricreare così il loro museo dei ricordi personale.

Sarà però come tradizione presente un ufficio valutazioni a disposizione del pubblico per chi vorrà portare i propri giocattoli per stabilirne l’anno di fabbricazione e quale l’industria che li immise sul mercato commercializzandoli oltre a restauratori che daranno consigli sulla conservazione e riparazione.

La borsa è aperta dalle 9 alle 15. Ingresso a offerta libera.