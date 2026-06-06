A giugno “R-Estate al Museo archeologico di Gonfienti”: tre appuntamenti tra archeologia, spettacolo e scoperta

CAMPI BISENZIO – Tre appuntamenti per grandi e piccoli all’insegna della cultura, della scoperta e dell’intrattenimento nel suggestivo scenario del Museo archeologico di Gonfienti, ospitato all’interno della Rocca Strozzi. Il calendario di “R-Estate al Museo archeologico di Gonfienti” propone per il mese di giugno visite guidate, approfondimenti storici e uno spettacolo teatrale-musicale pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età. Il primo appuntamento è in programma per domenica 7 giugno alle 16 con “Le fake news nell’antichità”, una visita guidata che accompagnerà il pubblico alla scoperta di un fenomeno che, seppur oggi molto attuale, affonda le sue radici nel passato: inganni, falsificazioni e racconti costruiti ad arte esistevano già nell’antichità. Attraverso il racconto dell’archeologa sarà possibile visitare le collezioni del Museo e la mostra temporanea “Vasi d’inganno. Falsi reperti, ma vero mito”, un percorso tra reperti falsi, miti autentici e storie sorprendenti che hanno influenzato il nostro modo di leggere il passato. L’ingresso al museo sarà gratuito per tutti, mentre la visita guidata avrà un costo di 5 euro su prenotazione.

Sabato 13 giugno alle 9.30, in occasione della Giornata europea dell’archeologia, sarà invece possibile prendere parte a una visita speciale dedicata all’antica città etrusca di Gonfienti. I partecipanti saranno accompagnati attraverso gli scavi archeologici e il Mulino della Soprintendenza in un itinerario di grande interesse storico e archeologico, alla scoperta di uno dei più importanti insediamenti etruschi della Toscana. Il costo di partecipazione è di 5 euro. Il biglietto potrà essere acquistato entro le 14 del giorno precedente presso il Museo oppure on line sul sito TicketOne (con commissioni) tramite il link urly.it/31dw8w. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso il parcheggio del Mulino, in via di Gonfienti 4, Prato, con attestazione di pagamento. La durata prevista della visita è di circa 2 ore e 30 minuti. In caso di inagibilità dell’area di scavo sarà visitato esclusivamente il Mulino. Si consigliano scarpe comode, acqua e cappellino.

La giornata di sabato 13 giugno proseguirà poi alle 21 con “Aspettando LuglioBambino”, uno spettacolo dedicato a grandi e piccoli: “Verdi Game – Tutto nel mondo è burla”. L’evento intreccia prosa, opera lirica, gioco e narrazione per raccontare la vita e le opere del compositore Giuseppe Verdi in modo originale e coinvolgente. Lo spettacolo, a cura di Venti Lucenti, con allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la collaborazione dell’Accademia del Maggio Musicale, si svolgerà nel suggestivo giardino del Museo e offrirà al pubblico un’esperienza capace di avvicinare alla musica e al teatro attraverso un linguaggio accessibile e sorprendente. L’ingresso sarà gratuito, con obbligo di prenotazione. Per tutte le attività a numero limitato è obbligatoria la prenotazione contattando il Museo archeologico di Gonfienti all’indirizzo e-mail info@museogonfienti.it oppure al numero di telefono 0558959701.