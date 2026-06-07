A La Soffitta le opere di Salvatore Alfano: “Una vita fra musica, canto e pittura”

SESTO FIORENTINO – Taglio del nastro oggi domenica 7 giugno alle 10 a La Soffitta Spazio delle Arti di Colonnata della mostra “Una vita fra musica, canto e pittura” dove sono esposte le opere di Salvatore Alfano con il suo progetto “La polvere del passato”. Questa mattina al vernissage saranno presenti, oltre all’autore dell’esposizione, l’assessora alla cultura Irene Falchini e il responsabile de La Soffitta Francesco Mariani. “In questa esposizione – spiega Mariani – sono presenti 40 opere tra oli su tela e tempere, inoltre è allestita una selezione di stampe fotografiche. È una mostra particolare che unisce sia la pittura che la musica e percorre 700 anni di storia dal 1200 al 1900, sulle note delle canzoni”.

Salvatore Alfano è nato a Napoli il primo gennaio 1942, ma vive a Sesto Fiorentino da più di cinquant’anni ed è conosciuto in città per la sua passione per la musica. Come ricorda la curatrice della mostra, Marta Corsi, Alfano nel piccolo fondo tra piazza Ginori e via Matteotti diffondeva le canzoni della tradizione italiana, una passione che lo ha accompagnato negli anni. Alfano è stato insegnante di chitarra dell’Accademia Musicale Santa Caterina di Sesto Fiorentino, oltre che cantante, pittore e poeta. Carmela, invece, è il personaggio creato da Alfano, il filo conduttore di gran parte delle sue opere pittoriche, “la grande invenzione” come la definisce Corsi. “Dalle sue labbra e dal suo corpo rotondo – racconta Marta Corsi – si sprigiona un canto che diventa magicamente percepibile per chi l’osserva, suscitando una sensazione di pace”. E Carmela diventa protagonista della mostra della Soffitta, portandosi dietro secoli di canzoni popolari attraversate da scorci e paesaggi e libera la “polvere del passato”, una icona senza tempo con la chitarra in mano. La mostra “Una vita fra musica, canto e pittura” di Salvatore Alfano, resterà visitabile allo Spazio delle Arti La Soffitta di Colonnata fino al 30 giugno, con il seguente orario: da martedì a sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.