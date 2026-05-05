CALENZANO – Si terrà giovedì 7 maggio alle 20, alla “Bottega dell’allegria” a Legri, la “cena resistente agli erbi boni” a sostegno dei progetti e delle attività di Emergency un’associazione che da trentadue anni cura gratuitamente le vittime delle guerre e della povertà, promuove una cultura di pace e soccorre i migranti naufraghi nel mar Mediterraneo. La cena sarà preceduta, alle 19, dalla presentazione del libro “La Resistenza in cucina” di Roberta Pieraccioli. Una raccolta di ricette nate dall’interesse per il periodo che va dall’inizio della seconda guerra mondiale fino alla Resistenza e alla Liberazione, scavando non solo nei fatti storici ma proprio nella vita di ogni giorno.
A Legri incontro con Emergency e la presentazione del libro “La Resistenza in cucina”
CALENZANO – Si terrà giovedì 7 maggio alle 20, alla “Bottega dell’allegria” a Legri, la “cena resistente agli erbi boni” a sostegno dei progetti e delle attività di Emergency un’associazione che da trentadue anni cura gratuitamente le vittime delle guerre e della povertà, promuove una cultura di pace e soccorre i migranti naufraghi nel mar […]