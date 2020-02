A lezione di teatro, colloqui amichevoli al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Colloqui amichevoli con i grandi interpreti della scena coordinati da Teresa Megale è l’appuntamento di “A lezioni di teatro” in programma al Teatro della Limonaia. Gli incontri sono dedicati ai principali interpreti della scena; appuntamenti che si configurano come un dialogo aperto per presentare, ricordare, approfondire percorsi ed esperienze a tutt’oggi fondamentali nella storia del teatro contemporaneo. Analizzare l’arte della recitazione è un modo per avvicinarsi alla pratica teatrale in una forma nuova, con la consapevolezza che il teatro e i suoi esecutori sono portatori di cultura, di idee, di sogni tradotti in parola e gesti ma anche in stasi e silenzi. Un’occasione importante per il pubblico e per i gli interessati di avvicinamento all’arte del teatro e della recitazione. Il primo appuntamento è domenica 16 febbraio alle 17 con Federico Tiezzi della Compagnia Lombardi/Tiezzi, seguirà domenica 29 marzo alle 17 un incontro con Lucia Poli e domenica 19 aprile alle 17 sarà la volta dell’incontro con Licia Maglietta. Gli incontri sono ad ingresso gratuito è necessaria la prenotazione su: [email protected] oppure 3938120835.