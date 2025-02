A marzo l’edizione 2025 di Sesto Jazz al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Tre giorni intensi dedicati al jazz è questo Sesto Jazz 2025 il 7, 8 e 9 marzo alle 21.15 al Teatro della Limonaia. Il programma, a cura della Scuola di musica di Sesto Fiorentino Bruno Bartoletti in collaborazione con Music Pool Teatro della Limonaia, torna con artisti internazionali e nazionali. Venerdì 7 marzo alle 21.15 Danny Grissett in concerto. Danny Grissett, pianista di fama internazionale, porta al Sesto Jazz 2025 la magia del piano solo in un concerto imperdibile. Con uno stile raffinato e una tecnica impeccabile, Grissett unisce tradizione e innovazione, regalando momenti di pura emozione. Originario di Los Angeles, California, pianista e compositore, completa gli studi presso il prestigioso Thelonious Monk Institute nel 2001 con maestri come Barry Harris, Herbie Hancock, Terence Blanchard, Kenny Barron, Bobby Watson, Jimmy Heath e Carl Allen. In questo periodo è stato protagonista della scena musicale L.A. Jazz con la guida di uno dei suoi mentori, il batterista Billy Higgins, ed ha iniziato a suonare con artisti come George Coleman, Jackie McLean, e Ralph Moore. Danny ha iniziato la sua carriera da solista nel 2006 con l’uscita del suo disco di debutto Promise, ottenendo grande successo di critica. La sua ultima registrazione, Nostalgia in Vienna, è stata pubblicata il 2 agosto 2024 in collaborazione con Niels Vincentz.

Sabato 8 marzo alle 21.15 Deelee Dubé e Julian Galiardo in concerto. La vocalist britannica Deelee Dubé infonde una serata del Sesto Jazz 2025 con la sua voce unica, calda ed elegante. Ha fatto la storia diventando la prima vincitrice britannica del Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition Sassy Awards (NJ, USA) ed è una delle vocalist più dotate emerse dalla scena londinese negli ultimi anni. Il suo ultimo album Trying Times esce nel 2020 e presenta una varietà incredibile di materiale artistico energeticamente messo in scena. In Spagna, Dubé collabora con il pianista Juan Galiardo che nel 2022 la accompagnerà nel singolo Cherokee, una reinterpretazione sotto forma di jazz ballad del classico del 1938 di Ray Noble. La voce di Dubé in Cherokee viene acclamata fortemente dalla critica non solo per aver riportato in vita ogni parola del brano, ma anche per aver saputo mescolare la tecnica vocale classica con immancabile creatività ed una musicalità sagace. Il brano entra tra le Grammy considerations della Recording Academy.

Domenica 9 marzo alle 21.15 Lanzoni – Evangelista – Ballard Trio. Due tra i più richiesti musicisti italiani a fianco di una vera e propria leggenda della batteria jazz mondiale: Jeff Ballard. Membro stabile del Brad Mehldau trio, co-leader del gruppo Fly con Larry Grenadier e Mark Turner, vanta una carriera a fianco di mostri sacri come Ray Charles, Lou Donaldson, Bobby Hutcherson e Chick Corea. I toscani Alessandro Lanzoni e Gabriele Evangelista hanno suonato con molti dei più rappresentativi musicisti del jazz italiano, da Enrico Rava, a Stefano Bollani e Roberto Gatto e sono tra i pochi musicisti della loro generazione ad essersi misurati con colleghi d’oltreoceano del calibro di Kurt Rosenwinkel, Ralph Alessi, Thomas Morgan, Eric McPherson e lo stesso Jeff Ballard. Il concerto si inserisce nel primo tour di questo straordinario terzetto che promette scintille. Come di consueto nei giorni del festival alcuni locali del territorio saranno animati dai nostri concerti aperitivo tenuti da allievi e docenti della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino Bruno Bartoletti. Quest’anno tre i locali protagonisti che, dalle 18:30, saranno avvolti dal jazz: venerdì 7 marzo Bar Grotta (via Gramsci 387), sabato 8 marzo Semina Bistrot (piazza del Mercato 11/e) e domenica 9 marzo Bar Fermenta (via Verdi, 101). Biglietti: intero 15 euro, ridotto 13 euro (Under 25, Soci Coop, Arci e Scuola di Musica di Sesto Fiorentino Bruno Bartoletti).