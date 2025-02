A marzo T-Red e Velox sulle strade di Calenzano

CALENZANO – A marzo arriveranno due nuovi dispositivi elettronici nelle strade di Calenzano. Il 1 marzo entrerà in funzione, dopo un periodo di sperimentazione, la telecamera al semaforo dell’incrocio tra via Puccini e via del Molino. L’occhio elettronico sarà attivo 24 ore al giorno. Il 10 marzo sarà la volta del velox in via Dante […]

CALENZANO – A marzo arriveranno due nuovi dispositivi elettronici nelle strade di Calenzano. Il 1 marzo entrerà in funzione, dopo un periodo di sperimentazione, la telecamera al semaforo dell’incrocio tra via Puccini e via del Molino. L’occhio elettronico sarà attivo 24 ore al giorno. Il 10 marzo sarà la volta del velox in via Dante Alighieri, in direzione Sesto Fiorentino. Secondo il report 2024 della Polizia municipale via Dante Alighieri è una delle strade dove si è verificato il maggior numero di sinistri (13), insieme a via Vittorio Emanuele, Sp8, via di Prato e via del Pratignone. Le cause, dicono i rilievi, sono per il 30% da attribuire all’eccesso di velocità e per il 30% a sorpassi vietati. “Sappiamo che l’eccessiva velocità – commenta l’assessore alla Polizia municipale Marco Venturini – continua ad essere uno dei motivi all’origine degli incidenti. I dispositivi elettronici aiuteranno a ridurre l’andatura e, nel caso di via Puccini, sarà anche un’ulteriore tutela verso i pedoni, visto che riguarda l’incrocio proprio in corrispondenza del polo scolastico più frequentato di Calenzano”.