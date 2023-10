A Morello un gioco dell’oca a grandezza d’uomo

SESTO FIORENTINO – Come pedine per il gioco dell’oca a misura di persona: adulti e bambini potranno divertirsi e diventare le pedine del gioco dell’oca seguendo il percorso creato a Morello. Si tratta di “Legami futuri” nel giardino della chiesa di Morello. Il gioco è stato rinnovato e aperto ai ragazzi delle scuole e a tutti i visitatori. La particolarità sta, oltre che nella grandezza, anche nel tipo di percorso. Si tratta di un gioco dell’oca da giocare in prima persona, come pedina su un percorso di caselle a misura d’uomo, fatto per giocatori in carne e ossa. L’idea è quella di riflettere insieme su temi importanti quali l’accoglienza, la mobilità, la giustizia, il consumo critico, il tempo e come viene vissuto in questa parte di mondo, le relazioni interpersonali, l’ambiente, il dialogo interreligioso, il senso di responsabilità (I’ care di don Milani), ecc, facendolo però in modo giocoso. Il percorso ludico è sempre aperto, nel giardino presso la Chiesa di Morello in via Chiosina 7; inaugurato nel 2010 è ora stato rinnovato e restaurato per accogliere nuovi ospiti. Chiunque può visitarlo, famiglie e singoli; per le classi delle scuole, per prenotarsi è necessario telefonare a Elisa 3333717644 o scrivere a santamariamorello@gmail.com