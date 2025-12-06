A Poggio a Caiano si accende il Natale, un mese di iniziative per grandi e piccoli con “Giullari sotto l’albero”

POGGIO A CAIANO – Mentre si avvicina la scadenza del bando “I Giullari per lo sport e la musica”, che permette di finanziare attività musicali e sportive per i più piccoli con contributi fino a 750 euro a famiglia, proprio grazie ai Giullari prende forma un calendario di eventi natalizi diffuso e inclusivo a Poggio […]

POGGIO A CAIANO – Mentre si avvicina la scadenza del bando “I Giullari per lo sport e la musica”, che permette di finanziare attività musicali e sportive per i più piccoli con contributi fino a 750 euro a famiglia, proprio grazie ai Giullari prende forma un calendario di eventi natalizi diffuso e inclusivo a Poggio a Caiano. “Anche quest’anno abbiamo voluto mettere al centro i bambini e le famiglie, con iniziative semplici ma capaci di creare stupore e senso di comunità, – afferma Andrea Natali, membro del direttivo, in prima linea nell’organizzazione del Natale dei Giullari – fra le attività più attese torna la possibilità di far arrivare Babbo Natale direttamente a casa, un’iniziativa che negli anni è diventata un momento molto sentito da tante famiglie poggesi”.

Così il 22 dicembre Babbo Natale in persona porterà i doni nelle case dei poggesi che ne faranno richiesta, consentendo ai bambini di vivere un magico incontro personalizzato. Per farlo, occorre dare ai Giullari entro il 20 dicembre il pacco di cui si vuole che venga effettuata la consegna. Il regalo, opportunamente già incartato, dovrà riportare nome, indirizzo, recapiti telefonici e una piccola offerta per l’associazione. È possibile lasciare il pacco presso il salone di parrucchiera Rebecca (via Statale 115, Poggetto – Poggio a Caiano). Per maggiori dettagli e per organizzare la consegna, si invita a scrivere su WhatsApp ad Andrea (347383 7290).

Tornano anche i mercatini di Natale di Poggio a Caiano: un percorso tra banchi selezionati, dedicati all’artigianato, ai prodotti del territorio e alle idee regalo, previsti nella rinnovata piazza XX Settembre, addobbata per l’occasione. In questo caso, l’Odv I Giullari parteciperà con un proprio stand in cui organizzerà attività creative per i più piccoli, mentre propone per i più grandi oggettistica, gadget e decori natalizi fatti a mano, pensati per sostenere le attività benefiche dell’associazione. I Mercatini, organizzati da Pro Loco e Comune, sono previsti per domenica 7 dicembre (tutto il giorno) e per i weekend del 13-14 dicembre e del 20-21 dicembre, sia il sabato che la domenica, con orario 14.30 – 19.30.

Non mancherà neanche la tradizionale visita di Babbo Natale nelle scuole, ancora una volta organizzata dai Giullari per portare un sorriso presso i più piccoli. Il magico incontro avverrà il 18 dicembre alla “Lorenzo il Magnifico” e il 22 dicembre alla materna “Sandro Pertini”. “Dicembre è segnato anche dalla scadenza del bando per lo sport e la musica, – aggiunge Natali – si tratta di un ulteriore momento in cui l’associazione restituisce al territorio in forma benefica il prezioso sostegno dimostrato dalla comunità durante l’anno”. Il 31 dicembre è infatti il termine ultimo per presentare la domanda al fine di ricevere fino a 750 euro per le attività sportive e musicali dei figli. Il bando è rivolto alle famiglie residenti a Poggio a Caiano con Isee fino a 15.000 euro (fondi complessivi 6.000 euro). “L’associazione, dati i tempi stretti, chiede un aiuto alla cittadinanza anche nello spargere la voce presso eventuali famiglie interessate. Piccole e grandi azioni che testimoniano un impegno costante, portato avanti con serietà e attenzione verso la comunità poggese”. Il programma completo e gli aggiornamenti sulle attività saranno pubblicati sui canali social dei Giullari (Instagram e Facebook), dove sarà possibile anche scoprire come contribuire, partecipare o sostenere i progetti futuri. La modulistica del bando in scadenza è invece consultabile su www.giullari.org.