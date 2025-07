A Poggio a Caiano torna il “Picnic sotto le stelle”: una serata fra gusto e solidarietà con l’associazione i Giullari 

POGGIO A CAIANO – Sabato 19 luglio, dalle 19, l’Oasi Apistica “Le Buche” di Poggio a Caiano ospiterà il “Picnic sotto le stelle”, l’evento estivo dell’associazione I Giullari, con il patrocinio del Comune. Sarà un momento conviviale aperto a tutta la cittadinanza con buon cibo e tante sorprese: con un contributo di 15 euro, si riceverà della schiacciata ripiena, della frutta fresca, una bibita e altre piccole delizie; per i più piccoli è previsto un menù dedicato, gratuito per i minori di 6 anni e al prezzo ridotto di 10 euro per la fascia 6-10 anni. Il ricavato della serata sarà interamente destinato al finanziamento delle attività dell’associazione, che da anni opera sul territorio con progetti solidali.

“Il “Picnic sotto le stelle” è un evento semplice, ma ricco di significato – dice Lorenzo Coppini, presidente de I Giullari ODV – un’occasione per ritrovarsi, condividere e sostenere concretamente i nostri progetti di volontariato. Tutto quello che raccoglieremo sarà utilizzato per finanziare attività inclusive e di beneficenza che portiamo avanti con passione durante tutto l’anno. Per esempio, di recente abbiamo contribuito alla creazione della “Stanza dell’amicizia” presso la scuola Lorenzo il Magnifico, un’aula destinata a bambini con bisogni educativi speciali. Un sentito ringraziamento va al Comune di Poggio a Caiano, che come sempre offre il prezioso patrocinio ai nostri eventi e ci sostiene annualmente col proprio contributo”. Per partecipare al picnic è necessaria la prenotazione via WhatsApp a uno di questi numeri: 349 6092765 – 347 3837290.