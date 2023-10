A Prato apre il primo bar con make-up

PRATO – E’ il primo “bar” toscano dove potersi truccare prima di una cena o di un appuntamento di lavoro dell’ultimo minuto. La profumeria Mascot – Olfactory Emotion, inaugurata oggi a Prato nella sede di piazza Santa Maria delle Carceri 13, è qualcosa di più di una profumeria. E’ un vero e proprio percorso olfattivo ed emozionale capace di coinvolge tutti i sensi, che parte dalla ‘degustazione’ di fragranze esclusive per arrivare alla cura della pelle in tutti i suoi aspetti – skin care & body care – e terminare con il make-up bar, un angolo dove si può creare un make-up personalizzato, rifarsi il trucco dopo una giornata passata al lavoro per serata o appuntamento speciale, scoprire segreti di bellezza su misura.

L’idea di Mascot nasce da due sorelle, Matilde e Costanza Giuliani. Nate e cresciute nel mondo della profumeria, ne sono sempre state affascinate sin da piccole grazie alla passione trasmessa dalla madre Simonetta. Il nome scelto per il loro store nasce dall’unione dei nomi dei componenti della famiglia. Il simbolo, la lettera T, è un omaggio al padre prematuramente scomparso. Il luogo scelto per la “fabbrica dell’olfatto” è un fondo in una delle piazze più belle di Prato, nel cuore della città. “Mascot è una profumeria ‘olfactory emotion’. L’olfatto è il nostro senso più primordiale, fortemente connesso alla memoria può evocare ricordi più intensi e dettagliati e riportarci indietro nel tempo improvvisamente” raccontano Matilde e Costanza. “La memoria olfattiva, da secoli celebrata in letteratura, ha il potere di conservare gli odori e i profumi e agisce in modo indipendente dalla nostra volontà. Attraverso le nostre fragranze cercheremo di accompagnare chi verrà da noi in un viaggio sensoriale nei loro ricordi e nelle loro emozioni più intime. Mascot è strutturata in un percorso emozionale che va a colpire tutti i sensi. Creare un percorso emozionale che gravita intorno alla bellezza è la mission di questo viaggio che vogliamo intraprendere”.