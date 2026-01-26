A Querceto la benedizione degli animali sotto la pioggia

SESTO FIORENTINO – Si è tenuta domenica pomeriggio nel piazzale davanti dalla chiesa di San Jacopo da Querceto la benedizione degli animali. L’evento è stato organizzato dalla parrocchia di San Jacopo, da Pro Loco, La Racchetta, Auser e Vivo l’Orto della Piana in collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino. Nonostante il brutto tempo hanno […]

SESTO FIORENTINO – Si è tenuta domenica pomeriggio nel piazzale davanti dalla chiesa di San Jacopo da Querceto la benedizione degli animali. L’evento è stato organizzato dalla parrocchia di San Jacopo, da Pro Loco, La Racchetta, Auser e Vivo l’Orto della Piana in collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino. Nonostante il brutto tempo hanno partecipato molte persone, famiglie che hanno accompagnato i propri animali cani, gatti e coniglietti alla tradizionale benedizione di Sant’Antinio. Al termine è stato acceso il falò di San Sebastiano con la distribuzione della merenda. Erano presenti: l’assessore Massimo Labanca, la presidente della Pro Loco Laura Giolli e il coordinatore della Racchetta Gianni Panunzi. Dopo la benedizione, il parroco ha organizzato una visita guidata alla chiesa di Quercato e alle presenti al suo interno tra cui anche l’altare maggiore in maiolica di antica produzione Ginori, il Crocifisso del Chiarito e il teatrino nei locali dell’oratorio.