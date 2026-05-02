A Quinto “Salire alla Verna” per l’ottavo centenario della morte di San Francesco e la Giornata dell’Europa

SESTO FIORENTINO – Domenica 3 maggio alle 16, presso la chiesa di Santa Croce a Quinto, verrà rappresentato il poemetto teatrale e musicale “Salire alla Verna” di don Vincenzo Arnone, rettore della Chiesa dell’Autostrada del Sole. L’evento, a ingresso gratuito e in sinergia con il Comune di Sesto Fiorentino, fa parte della stagione concertistica dell’Associazione Arte e Musica Toscana e ha lo scopo di celebrare l’ottavo centenario della morte di San Francesco e la Giornata dell’Europa. Le musiche di Anonimo, Telemann, Händel, Bach, Schubert e Bellini faranno da sottofondo o intermezzo al poemetto “Salire alla Verna” composto proprio in occasione dell’ottavo centenario dalla morte del Santo. Si tratta di un’opera che intreccia parola, musica e spiritualità, ispirata all’esperienza di ascesa e contemplazione legata al santuario della Verna, luogo profondamente connesso alla figura di San Francesco. La messa in scena punta molto sull’atmosfera evocativa, con elementi sonori e poetici che accompagnano il pubblico in un percorso interiore oltre che narrativo. La voce recitante sarà affidata a Silvia Budri, al flauto Matteo Romoli, all’arpa Elisa Malatesti.