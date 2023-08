A Signa arriva la “Festa del sorriso”, un’iniziativa di solidarietà e musica a sostegno dell’associazione “Il Contrappunto”

SIGNA – Un’iniziativa di solidarietà e musica a sostegno dell’associazione “Il Contrappunto”: è la “Festa del sorriso”, organizzata da Foody Beer Fest, in collaborazione con la stessa associazione “Il Contrappunto”, Pro Loco e Comune di Signa. “Un evento – si legge in una nota – che promuove la felicità attraverso la musica e la solidarietà e in programma nel parco dei Renai dal 25 agosto al 3 settembre”. L’associazione “Il Contrappunto”, infatti, con sede a Empoli, si pone l’obiettivo di dimostrare che la musica può fungere da strumento non solo per la ripresa, ma anche per la creazione di coesione e il rafforzamento dei legami tra le persone. L’ensemble, composto da giovani talentuosi musicisti che hanno abbracciato con passione questo progetto, è guidato dal direttore artistico Damiano Tognetti, violinista e direttore d’orchestra, con una vasta esperienza maturata nelle più prestigiose orchestre italiane. Al suo fianco, Andrea Mura, direttore d’orchestra impegnato da anni sul territorio per sensibilizzare sulle tematiche legate alla disabilità e per abbattere le barriere architettoniche. “La “Festa del sorriso” – continua il comunicato – rappresenta un’opportunità unica per dimostrare che certe barriere, sia fisiche che sociali, possono essere abbattute. Questo evento non si limita a essere una celebrazione musicale, ma un’occasione per scoprire nuove realtà e collaborare a un meraviglioso progetto di solidarietà. Attraverso la musica, si vuole costruire un mondo in cui le differenze vengono accettate e celebrate, e dove le sfide vengono affrontate con coraggio e unità”. A ingresso gratuito, vedrà la partecipazione di musicisti e artisti, fra cui Paolo Vallesi, l’ensemble “Il Contrappunto” con il maestro Andrea Mura e Paolo Hendel, oltre a una serie di altre attività per grandi e piccoli. Si comincia il 25 agosto alle 20 con il cabaret di Massimo Antichi mentre alle 21.30 è in programma il concerto dell’associazione “Il Contrappunto” diretto da Andrea Mura.