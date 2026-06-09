A Signa rinasce uno spazio di aggregazione per la comunità: martedì 9 giugno la riapertura

SIGNA – Nuova vita per il circolo Mcl San Miniato “Da Artero”, storico punto di riferimento della frazione di Signa dal 1957. oggi, martedì 9 giugno, alle 19.30 ripartono infatti le attività del circolo, rimasto chiuso per alcuni anni. A rendere possibile questa riapertura è un gruppo di ragazzi che lo hanno frequentato e che […]

SIGNA – Nuova vita per il circolo Mcl San Miniato “Da Artero”, storico punto di riferimento della frazione di Signa dal 1957. oggi, martedì 9 giugno, alle 19.30 ripartono infatti le attività del circolo, rimasto chiuso per alcuni anni. A rendere possibile questa riapertura è un gruppo di ragazzi che lo hanno frequentato e che adesso hanno investito del proprio per ridare alla comunità uno spazio di aggregazione, di socialità e di condivisione chiuso per troppo tempo. Per la serata di apertura: consumazioni ai tavoli su prenotazione obbligatoria e taglio del nastro dopo cena. Al circolo c’è un’ampia area verde per bambini, pista di pattinaggio, campo di calcetto in erba e trasmissione eventi sportivi. Info e prenotazioni 350 9280675 – circolmclsanminiato@gmail.com.