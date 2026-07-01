A Villa Alberti i 50 anni dell’Atletica Signa. Il sindaco Fossi: “La pista dello stadio candidata al bando ministeriale per la riqualificazione”

SIGNA – La notizia è arrivata a sorpresa durante la cerimonia per i 50 anni dell’Atletica Signa. Il sindaco Giampiero Fossi, intervenendo a Villa Alberti davanti a decine di atleti, dirigenti e istituzioni, ha annunciato che il Comune di Signa ha candidato il progetto di riqualificazione della pista dello stadio del Bisenzio al bando nazionale […]

SIGNA – La notizia è arrivata a sorpresa durante la cerimonia per i 50 anni dell’Atletica Signa. Il sindaco Giampiero Fossi, intervenendo a Villa Alberti davanti a decine di atleti, dirigenti e istituzioni, ha annunciato che il Comune di Signa ha candidato il progetto di riqualificazione della pista dello stadio del Bisenzio al bando nazionale “Sport e periferie 2026”. “Abbiamo candidato il progetto al Ministero perché crediamo che Signa meriti un impianto all’altezza della sua storia sportiva, – ha commentato Fossi – se il finanziamento verrà assegnato potremo restituire alla città una pista completamente rinnovata, un investimento importante per i giovani, per le società sportive e per tutto il territorio”. Un intervento atteso da anni, che consentirebbe di riqualificare la pista di atletica, rendendo la struttura più moderna, funzionale e adeguata alle esigenze delle società sportive e dei tanti giovani che la frequentano.

L’annuncio ha rappresentato uno dei momenti centrali delle celebrazioni per i cinquant’anni dell’Atletica Signa, una delle realtà sportive più longeve del territorio, nata ufficialmente nel 1976 grazie all’impegno di un gruppo di appassionati che trasformò una semplice idea in una società destinata a diventare un punto di riferimento per il paese. Nel corso della cerimonia è stato ricordato il contributo dei pionieri che resero possibile quella nascita: Libero Sarchielli, Enrico Drovandi, Arnaldo Del Guasta, Franco Manetti, Paolo Fiaschi e di tutti coloro che, con passione, volontariato e spirito di servizio, hanno gettato le basi di una storia lunga mezzo secolo. “L’Atletica Signa – ha spiegato l’assessore allo sport Marcello Quaresima – è una realtà che da cinquant’anni educa, aggrega e trasmette valori. Come Amministrazione comunale continueremo a sostenerla perché lo sport è uno strumento di crescita per tutta la comunità”.

Lo sguardo rivolto al futuro è stato al centro anche dell’intervento del presidente Leonardo Innocenti: “Quando sono entrato nell’Atletica Signa mi sono sentito subito a casa, oggi il nostro compito è raccogliere l’eredità di chi ci ha preceduto e costruire il futuro. Il rifacimento della pista sarebbe un punto di partenza per rilanciare il settore giovanile e avvicinare nuovi ragazzi all’atletica. Vogliamo continuare a fare dello sport un’occasione di socialità, inclusione e crescita”. Innocenti ha ricordato anche il ruolo degli sponsor che sostengono la società e ha annunciato i prossimi appuntamenti, a partire dalla gara podistica sui 10 km del 4 ottobre prossimo e le iniziative dedicate alle scuole, ai bambini e alle famiglie. Alla cerimonia sono intervenuti anche l’assessore allo sport del di Lastra a Signa, Mirio Bogani, il presidente della Uisp Toscana Marco Ceccantini, il delegato del Coni Firenze Gianni Taccetti, il delegato provinciale della Fidal Mattia Gallo e il vicepresidente nazionale Fidal Alessio Piscini.

A prendere la parola alcuni storici atleti protagonisti di ricordi e testimonianze. La cerimonia si è conclusa con la consegna di targhe e attestati di riconoscimento ai protagonisti della storia dell’Atletica Signa, un momento particolarmente sentito che ha voluto rendere omaggio a dirigenti, atleti e volontari che, in questi cinquant’anni, hanno contribuito con il loro impegno, a far crescere una delle realtà sportive più importanti del territorio.