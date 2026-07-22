Abbattimento delle barriere architettoniche, il Comune partecipa ad un bando regionale

CALENZANO – Un progetto per abbattere le barriere architettoniche in via Puccini: il Comune, nell’ambito del percorso di attuazione del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ha stanziato 50mila euro e parteciperà al bando di finanziamento regionale per realizzare il secondo stralcio del Piano. Il bando regionale prevede un’erogazione massima di 100mila euro a progetto. Il progetto riguarderà via Puccini, uno dei cinque percorsi pilota per congiungere il Polo istituzionale con la direttrice Prato-Sesto Fiorentino. Per garantire l’accessibilità gli interventi prevedono un abbassamento del tratto pedonale e la realizzazione di pavimentazione tattile; un adeguamento della larghezza del marciapiede anche per ospitare future pensiline in corrispondenza di alcune fermate dei mezzi pubblici e la realizzazione di pavimentazione tattile che connetta il punto di attesa alla porta di accesso del mezzo in tutte le fermate. “Proseguiamo il percorso per la realizzazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche – dice l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Sansone – procedendo per stralci: dopo via Pertini si passa ora alla progettazione degli interventi su via Puccini, è una delle grandi direttrici viarie che collega all’asse Prato-Sesto Fiorentino e che vede la presenza di diverse fermate del trasporto pubblico locale. L’obiettivo è rendere gli spazi urbani sempre più accessibili a tutti”.

Il primo stralcio del Peba ha riguardato nei mesi scorsi via Pertini e via Giusti, con abbassamenti di tratti di marciapiede e pavimentazione tattile in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, oltre a segnaletica stradale. Il Piano, che mira a rendere Calenzano ancora più inclusiva rimuovendo ostacoli fisici e sensoriali negli spazi pubblici, ha raccolto osservazioni da parte delle associazioni e dei cittadini ed è stato approvato nel maggio 2024, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione come il Pums (Piano urbano per la mobilità sostenibile) e il Put (Piano urbano del traffico).