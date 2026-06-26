Acca srl, il sindaco Prestanti chiede la convocazione del Comitato per l’ordine pubblico

CARMIGNANO – “Siamo a chiedere con urgenza la convocazione del Cposp”: la richiesta è contenuta nella lettera, inviata nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 giugno, con la quale il sindaco Edoardo Prestanti chiede al prefetto Michela La Iacona di riunire il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, “alla luce degli ultimi fatti di cronaca avvenuti presso la Acca srl a Seano, dove è in corso una grave crisi aziendale che sta mettendo a repentaglio l’occupazione di molti lavoratori, ad ora senza apparenti esiti di risoluzione e in un contesto di crescente tensione”. A sostegno della sua richiesta, il sindaco aggiunge: “Riteniamo che tale organismo possa rappresentare il giusto luogo di mediazione e composizione di tale conflitto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e l’espletamento di procedure di negoziazione in ambito lavorativo e aziendale. Per tale ragione crediamo sia opportuno garantire anche la presenza della rappresentanza sindacale dei lavoratori e la dirigenza/amministrazione dell’azienda Acca. Tutto questo, in qualità di rappresentante della comunità locale, ma anche come ufficiale di governo per quanto riguarda la materia di vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, e in osservanza ai principi costituzionali alla base dei quali (art.1) si enuncia che “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, al fine di predisporre tutte le azioni necessarie, per quanto di competenza, nel tutelare i diritti dei lavoratori della ditta Acca e la loro incolumità fisica”.