Accordo Comune-Regione, in arrivo la firma per la viabilità collegata alla tramvia per le Piagge

FIRENZE – Sarà firmato a breve l’accordo di programma tra Comune di Firenze e Regione Toscana per realizzare la viabilità collegata alla linea tranviaria 4.1 “Leopolda-Piagge”. Il via libera è arrivato con l’approvazione del testo dell’intesa, messo a punto insieme dai due Enti, che stabilisce come e quando arriveranno i fondi già assegnati dalla Regione […]

FIRENZE – Sarà firmato a breve l’accordo di programma tra Comune di Firenze e Regione Toscana per realizzare la viabilità collegata alla linea tranviaria 4.1 “Leopolda-Piagge”. Il via libera è arrivato con l’approvazione del testo dell’intesa, messo a punto insieme dai due Enti, che stabilisce come e quando arriveranno i fondi già assegnati dalla Regione per il primo lotto della strada Pistoiese-Rosselli e il parcheggio scambiatore all’Indiano. La Regione metterà a disposizione 30 milioni di euro – un milione nel 2026, 15 milioni nel 2027 e 14 milioni nel 2028 – per finanziare due dei progetti di viabilità connessi alla tramvia.

Il primo intervento (Lotto A1) consiste nel primo tratto della strada Pistoiese-Rosselli, quello tra la Manifattura Tabacchi (quindi le Cascine) e il Barco: una viabilità che rappresenta una alternativa al viale dell’Aeronautica e consentirà di servire l’area di via Pergolesi-via Boito. Il costo previsto è di 16,7 milioni di euro e l’obiettivo è di realizzarla contestualmente alla linea tranviaria Leopolda-La Piagge per sfruttare al meglio le cantierizzazioni. Il secondo intervento (Lotto 2) finanziato con i fondi regionali è il nuovo parcheggio scambiatore allo svincolo dell’Indiano, con la strada di accesso verso via Piemonte e il viadotto, più un collegamento pedonale alla fermata del tram “Indiano” della linea 4.1. Costo previsto 17,3 milioni di euro. Complessivamente l’investimento per i due progetti è di 34 milioni di euro: 30 arriveranno dall’accordo di programma e 4 sono sempre fondi regionali di una precedente linea di finanziamento. Il Comune pagherà, con fondi propri e di RFI, altri due interventi dello stesso pacchetto, ovvero i due lotti successivi della Pistoiese-Rosselli (Lotto 1B Barco-Vespucci e Lotto 1C Vespucci-Pistoiese) e la viabilità delle Piagge, per ulteriori per 30 milioni di euro circa.

“Con questo stanziamento regionale straordinario di 30 milioni di euro, che si aggiunge a 4 milioni già finanziati in precedenza – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – la Regione Toscana conferma il proprio impegno per rivoluzionare in senso sostenibile la mobilità urbana. L’asse Le Piagge-Manifattura Tabacchi non è solo una strada, ma uno snodo strategico e complementare alla nuova linea tramviaria 4.1. Grazie alle risorse della Regione ed all’accordo con il Comune di Firenze che firmeremo a breve, garantiremo una reale fluidificazione del traffico in un’area delicatissima da questo punto di vista, riducendo l’impatto ambientale e connettendo in modo più efficace la Piana con il resto della città”.

“La linea tranviaria Leopolda-Piagge prende forma anche attraverso le opere che ne completano il progetto, – dice il sindaco Sara Funaro – questo accordo rappresenta un passaggio fondamentale perché mette a disposizione le risorse necessarie per realizzare un sistema di mobilità sempre più integrato. La Leopolda-Piagge è un progetto che va oltre la realizzazione dell’infrastruttura tranviaria: significa riqualificazione urbana, nuove connessioni tra i quartieri, servizi più accessibili e una migliore qualità della vita per i cittadini. Questo accordo conferma il valore della collaborazione tra istituzioni che condividono una visione comune del futuro di Firenze. Ringrazio il presidente Giani e la Regione Toscana per questo importante lavoro comune. Continuiamo a investire in infrastrutture e servizi che rendono Firenze una città sempre più connessa, accessibile e sostenibile, capace di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle persone”.