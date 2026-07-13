Accordo fra i Comuni di Signa e Campi Bisenzio per il ponte dei Tomberli e la passerella pedonale di San Cresci

SIGNA/CAMPI BISENZIO – Primo passo in avanti – per il momento siamo sempre fermi alla parte “teorica” – per quanto riguarda la riapertura del ponte sul Bisenzio a San Mauro, detto “dei Tomberli”, snodo fondamentale per entrare e uscire dalla frazione del Comune di Signa e al confine con il territorio del Comune di Campi […]

SIGNA/CAMPI BISENZIO – Primo passo in avanti – per il momento siamo sempre fermi alla parte “teorica” – per quanto riguarda la riapertura del ponte sul Bisenzio a San Mauro, detto “dei Tomberli”, snodo fondamentale per entrare e uscire dalla frazione del Comune di Signa e al confine con il territorio del Comune di Campi Bisenzio. Il ponte, infatti, è chiuso dal giugno dell’anno scorso quando fu emanata un’ordinanza urgente per motivi di sicurezza. Con non pochi disagi soprattutto per i residenti a San Mauro, costretti a giri decisamente tortuosi per spostarsi, un po’ come i “giri immensi” cantati da Antonello Venditti in uno dei suoi brani più celebri.

Già perché fino a oggi, ma anche nelle prossime settimane, l’unico ponte rimasto per “attraversare” il Bisenzio è rimasto quello del Valico. Con ripercussioni sul traffico, soprattutto la sera, quando la maggior parte delle persone rientra verso la propria abitazione, spesso… poco sopportabili. Ma è sempre di oggi la notizia che la giunta comunale signese, come si legge in una nota, “ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio per la gestione del percorso tecnico e amministrativo che porterà alla messa in sicurezza del ponte dei Tomberli e alla riqualificazione della passerella pedonale di San Cresci. Si tratta di un passaggio fondamentale che consente alle due amministrazioni di lavorare in maniera coordinata, condividendo attività, costi e progettazione su due infrastrutture strategiche per il territorio”.

L’accordo disciplina, infatti, sia il rimborso delle spese già sostenute dal Comune di Signa per le verifiche e le ispezioni tecniche effettuate nei mesi scorsi, sia la predisposizione dei documenti necessari per avviare la fase progettuale dei futuri interventi. “Particolare attenzione è stata rivolta poi alla passerella di San Cresci, importante per i collegamenti fra i due territori. Per questo intervento l’obiettivo delle due amministrazioni è quello di coprire direttamente con risorse interne dei Comuni di Signa e Campi Bisenzio i costi della manutenzione straordinaria, così da poter procedere con maggiore rapidità agli interventi necessari”.

“Comprendiamo perfettamente il disagio che la chiusura del ponte dei Tomberli sta causando ai cittadini, ma è importante ribadire che il Comune di Signa non è rimasto fermo un solo giorno, – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – questa amministrazione ha ben presente la rilevanza di questa infrastruttura e lavora, da tempo, per arrivare a un intervento risolutivo. Si tratta di un percorso complesso, che richiede verifiche, progettazione, risorse economiche e la piena collaborazione tra enti diversi. Oggi abbiamo compiuto un primo passo concreto e indispensabile per arrivare alla realizzazione dell’intervento”.

“L’approvazione dell’accordo rappresenta l’avvio formale della fase progettuale condivisa con il Comune di Campi Bisenzio, – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – intervenire su un’infrastruttura di questo tipo significa seguire procedure articolate e costruire un percorso tecnico preciso, che non può essere improvvisato. Da oggi abbiamo uno strumento operativo che ci permette di proseguire con la progettazione e con tutti gli atti necessari per arrivare alla messa in sicurezza del ponte e alla riqualificazione della passerella”.