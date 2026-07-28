Ad agosto restano aperti gli Atelier Alzheimer

SESTO FIORENTINO – L’estate è il periodo in cui molti partono, ma per chi resta in città soprattutto per le persone anziane e per chi si prende cura ogni giorno di un familiare con demenza le settimane di agosto possono diventare particolarmente difficili. La riduzione delle attività, il caldo e il rischio di isolamento rendono ancora più importante poter contare su punti di riferimento e occasioni di incontro. Per questo, anche durante il mese di agosto, proseguono gli incontri estivi per anziani e caregivers e restano aperti gli Atelier Alzheimer gestiti dalla cooperativa Nomos. Gli incontri si terranno il lunedì e il giovedì al Centro Anziani Età Libera, via dell’Anconella 3 a Firenze dalle 9 alle 12, al Centro Età Libera La Mimosa, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 11 a Firenze, il lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12, al Centro Sociale Scandicci, via Rialdoli 144 a Scandicci, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, al Centro Sociale Meoste, via Giusiani 37 a Bagno a Ripoli, il martedì e venerdì dalle 9 alle 12, all’Oratorio di San Francesco, piazza San Francesco a Sesto Fiorentino, il lunedì dalle 14 alle 17, e il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, e nella Sala Sociale Primo Fusi, via del Pozzo 13 a Barberino di Mugello il martedì e venerdì dalle 9 alle 12.

Accanto agli incontri nei centri, Nomos mantiene attivi per tutto agosto anche i servizi di assistenza domiciliare, sia di notte che di giorno, con interventi professionali a casa per accompagnare la persona con demenza e sostenere la famiglia nella gestione quotidiana. “L’estate – afferma Gaia Guidotti, vicepresidente di Nomos – può essere un periodo particolarmente delicato per chi vive situazioni di fragilità o si occupa quotidianamente di un familiare con demenza. Per questo abbiamo scelto di garantire continuità alle attività di socializzazione, ascolto e sostegno, affinché nessuno si senta solo nei mesi estivi”. “Il nostro obiettivo – conclude Guidotti – è offrire un punto di riferimento costante, anche quando molte attività si fermano. La continuità del supporto è fondamentale sia per le persone con demenza sia per i caregiver, che spesso durante l’estate affrontano un carico ancora più impegnativo”. Per tutte le informazioni è possibile telefonare allo 055 6510477.