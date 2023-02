Aeroporti, Torselli (FdI): “Finalmente un governo che parla del necessario sviluppo di Firenze e Pisa”

FIRENZE – “Anni di contrapposizione politica tra Firenze e Pisa creata a tavolino dal Pd ha portato a quello che temevamo: non solo Firenze ha un aeroporto degno di “Paperopoli”, ma anche Pisa sta perdendo appeal e passeggeri in favore di Bologna”: non usa mezze parole Francesco Torselli, capo gruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio […]

FIRENZE – “Anni di contrapposizione politica tra Firenze e Pisa creata a tavolino dal Pd ha portato a quello che temevamo: non solo Firenze ha un aeroporto degno di “Paperopoli”, ma anche Pisa sta perdendo appeal e passeggeri in favore di Bologna”: non usa mezze parole Francesco Torselli, capo gruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano in merito alla questione aeroporti. “La Toscana – aggiuynge – è una delle regioni più ricercate del mondo nei siti web turistici (così come certificato dal Bit 2023 che si è chiuso pochi giorni fa), eppure non ha un sistema aeroportuale degno della sua grandezza. Oggi, finalmente, abbiamo un governo che parla di investire su Firenze, ma anche su Pisa, perché solo sviluppando insieme i due aeroporti, la Toscana potrà dotarsi di un sistema in grado di competere con le altre regioni italiane. Al sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, che parla di contrarietà dettata da motivi ambientali chiedo di farsi un giro tra Brozzi, Peretola, Quaracchi e le Piagge. Per quei cittadini che mettono alla finestra un lenzuolo bianco la mattina e lo ritirano grigio scuro la sera non esistono problematiche ambientali?”.