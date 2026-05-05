Aeroporto. Falchini e Nannini (Avs) “Non ricordiamo voti contrari di Brunori alla nuova pista”

SESTO FIORENTINO – “Del candidato sindaco Brunori non ricordiamo voti contrari alla nuova pista dell’aeroporto”. Lo affermano Irene Falchini e Fabio Nannini, consiglieri comunali uscenti e candidati per Avs. “Ricordiamo, invece, le spericolate “supercazzole” con cui per cinque anni ha evitato di prendere una posizione diversa da quella del partito di cui è stato espressione fino all’altro ieri, la Lega, partito che, Salvini in testa, è da sempre a favorevole. – proseguono Falchini e Nannini – Quanto al voto contrario a un atto presentato da Italia Viva nel 2022, quello che il candidato sindaco Brunori omette di ricordare sperando che nessuno se ne accorga è che nella stessa seduta furono presentati due documenti, uno di Italia Viva, a favore della pista, e uno della Giunta, contrario alla pista senza se e senza ma. Brunori, per non sbagliare, votò contro ad entrambi gli atti, guardandosi bene dal prendere una posizione e giustificandosi con argomentazioni improbabili. La questione dell’aeroporto è una cosa seria ed è un tema dirimente per il futuro del nostro territorio: se Brunori ha cambiato idea, ammesso ne abbia mai avuta una, lo dica con la chiarezza e il rispetto dovuti alla nostra città”.