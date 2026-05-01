Aeroporto, Funaro: “La semplificazione dell’iter spinge verso nuove certezze per una infrastruttura strategica per Firenze”

FIRENZE – “La semplificazione dell’iter per il potenziamento dell’aeroporto di Firenze con la nuova pista da parte del Ministero per l’ambiente e la sicurezza energetica è un passaggio importante che va nella direzione di dare certezze a un’infrastruttura strategica per il territorio”: a parlare così è Sara Funaro, sindaco di Firenze, commentando il decreto del Mase che modifica la precedente Valutazione di impatto ambientale del 12 novembre scorso relativamente all’aeroporto di Firenze. “Anziché richiedere il parere, – aggiunge Funaro – il decreto ora prevede una informativa alla Commissione Europea delle misure compensative adottate per gli stagni della Piana fiorentina e pratese, dando nei fatti ragione a Enac e Toscana Aeroporti circa la coerenza della documentazione presentata. Siamo contenti di avere avuto conferma che queste misure siano sufficienti per la tutela ambientale e che si sia riconosciuto che le azioni compensative abbiano riguardo e attenzione in tale direzione. In questo modo l’iter amministrativo potrà andare avanti con i successivi adempimenti, in particolare con l’avvio della procedura della conferenza dei servizi necessaria per l’approvazione del progetto e l’avvio dei lavori. Adesso avanti tutta con i lavori, fondamentali per sviluppare l’aeroporto, rendendolo sempre più all’altezza della nostra città, e per dare una risposta alle cittadine e ai cittadini che lo aspettano da tempo, in particolare nelle zone interessate dai sorvoli degli aerei in fase di decollo e atterraggio”.