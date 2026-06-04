Aeroporto. Il Comune di Sesto Fiorentino impugna le modifiche al nuovo decreto di Via

SESTO FIORENTINO – Il Comune impugna le modifiche al nuovo decreto di Via della pista di Peretola. La decisione nella prima giunta comunale, riunita questa mattina e guidata dal sindaco Damiano Sforzi. Il sindaco ha così dato mandato agli uffici di aggiornare l’impugnazione di fronte al Tar del decreto di Via del nuovo aeroporto di […]

SESTO FIORENTINO – Il Comune impugna le modifiche al nuovo decreto di Via della pista di Peretola. La decisione nella prima giunta comunale, riunita questa mattina e guidata dal sindaco Damiano Sforzi. Il sindaco ha così dato mandato agli uffici di aggiornare l’impugnazione di fronte al Tar del decreto di Via del nuovo aeroporto di Firenze alla luce dei recenti atti ministeriali. La delibera è stata approvata all’unanimità e risponde al preciso impegno assunto già in campagna elettorale dal sindaco Sforzi. Nell’atto si dà disposizione agli uffici affinché aggiornino il ricorso già pendente tenendo conto delle modifiche apportate recentemente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al decreto di Via.

“Il Parco agricolo della Piana era, è e resterà l’elemento ordinatore di ogni previsione e decisione riguardante il nostro territorio – afferma il sindaco Damiano Sforzi – Il progetto della nuova pista dell’aeroporto è profondamente sbagliato e dannoso, legato ad un’idea di sviluppo lontana dalle necessità del territorio ed estranea all’interesse e al bene delle nostre comunità. Continueremo ad opporci in sede giudiziaria con le altre amministrazioni comunali, con i comitati e con le associazioni, fiduciosi di vedere ancora una volta riconosciuta la bontà delle nostre posizioni. I promotori del progetto hanno scelto ancora una volta la strada delle scorciatoie procedimentali, con il Ministero che finisce per smentirsi da solo rimangiandosi il suo stesso decreto pur di evitare il passaggio di fronte alla Commissione Europea”.

“L’aggiornamento del ricorso – prosegue – è il primo atto approvato dalla nuova giunta. Un fatto simbolico, ma soprattutto politico: i sestesi, come ormai avviene da quindici anni, hanno un’idea molto chiara sulla contrarietà a quest’opera, hanno votato convintamente affinché questa battaglia fosse portata avanti e noi manteniamo da subito gli impegni presi”.