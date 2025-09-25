Aeroporto, mozione del Pd in Città metropolitana: “Serve la riqualificazione”. Ma il M5S punta i piedi: “Inammissibile”

FIRENZE – A firma del capogruppo del Partito Democratico, Nicola Armentano, il consiglio metropolitano ha approvato ieri una mozione per la riqualificazione dell’aeroporto di Firenze. La mozione, infatti, impegna il sindaco metropolitano Sara Funaro “a invitare il Governo a proseguire celermente l’iter amministrativo relativo all’approvazione del Project Review del piano di sviluppo aeroportuale di Firenze; a sostenere la Regione Toscana e gli altri enti locali coinvolti nello sviluppo e valorizzazione del Parco agricolo della Piana; a sollecitare, insieme alla Regione, il Governo per studiare e realizzare il raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Pisa anche per favorire una riduzione del traffico sulla Fi-Pi-Li”. Il consiglio metropolitano ha contestualmente bocciato un’altra mozione, presentata dal capogruppo di Centrodestra e civici per il cambiamento, Alessandro Scipioni, che chiedeva “impegno costante nell’ampliamento dell’aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci”.

All’indomani dell’approvazione della mozione, Roberto De Blasi ed Eleonora Colucci, candidati consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, ribadiscono con fermezza “la loro contrarietà allo sviluppo aeroportuale in Toscana”. “La mozione che impegna Funaro a sollecitare il governo sull’approvazione del Project Review del piano di sviluppo aeroportuale è inammissibile e irrispettosa nei confronti degli alleati con cui è stato siglato un accordo”, affermano De Blasi e Colucci. “È assurdo che, in piena campagna elettorale per le regionali, vengano presentati provvedimenti di questo tipo che rischiano di mettere in crisi il campo largo ancora prima di partire. Su questa vicenda – aggiungono – il Movimento 5 Stelle sarà vigile e pronto a dare battaglia, anche valutando l’uscita dalla maggioranza qualora si concretizzasse un’eventualità simile. Ci saremmo aspettati una mozione di segno opposto; il fatto che ciò non sia avvenuto mette seriamente a rischio la tenuta del campo largo”, concludono.