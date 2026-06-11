Aeroporto. Per i sindaci della Piana la battaglia continua

SESTO FIORENTINO – I Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Carmignano, Calenzano e Poggio a Caiano confermano il proprio impegno nella battaglia istituzionale e legale contro il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Peretola. Nella giornata di ieri, mercoledì 10 giugno, i sindaci si sono riuniti a Campi Bisenzio per coordinare le prossime mosse alla luce dei recenti atti adottati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che hanno modificato il decreto di Valutazione di impatto ambientale. Le amministrazioni comunali stanno procedendo all’aggiornamento dei ricorsi già pendenti davanti al Tar ed entro il prossimo 29 giugno, tenendo conto delle novità intervenute, verranno proposti i motivi aggiunti al ricorso già pendente. L’udienza davanti al Tribunale Amministrativo Regionale è prevista per il mese di ottobre. Le amministrazioni coinvolte ritengono che il passo indietro compiuto dal Mase sul decreto Via rappresenti un elemento significativo, poiché conferma in qualche modo criticità e vizi nel procedimento già evidenziati in precedenza e rafforza le ragioni di contrarietà rispetto al progetto di ampliamento dell’infrastruttura aeroportuale. I Comuni ribadiscono la necessità di tutelare il territorio, la salute dei cittadini e l’equilibrio ambientale dell’area della Piana fiorentina, continuando ad agire in maniera coordinata e unitaria per far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti.