Aeroporto. Sindaco Sforzi: “Con Prato nostra posizione contraria ancora più forte”

SESTO FIORENTINO – Il sindaco Damiano Sforzi interviene sull’aeroporto: “La decisione del Comune di Prato di tornare a costituirsi nel ricorso contro la nuova pista dell’aeroporto è una notizia importante che rafforza la posizione delle amministrazioni della Piana e del Pratese contro un’opera sbagliata e dannosa per i nostri territori. Non è una novità, dal […]

SESTO FIORENTINO – Il sindaco Damiano Sforzi interviene sull’aeroporto: “La decisione del Comune di Prato di tornare a costituirsi nel ricorso contro la nuova pista dell’aeroporto è una notizia importante che rafforza la posizione delle amministrazioni della Piana e del Pratese contro un’opera sbagliata e dannosa per i nostri territori. Non è una novità, dal momento che Prato era già all’interno del precedente ricorso, ma è il segno tangibile della politica che riacquista protagonismo, rimette al centro la propria comunità e riapre la discussione sul futuro”.