Aeroporto. Via Nova “contraddizione insanabile tra la campagna elettorale e i luoghi di decisione”

SESTO FIORENTINO -“Aeroporto e tramvia: il grande inganno” è stato il tema affrontato nei giorni scorsi dalla lista civica Via Nova. “Da una parte, una sinistra che a parole si straccia le vesti contro la nuova pista aeroportuale, che si indigna per ogni atto ministeriale, che cavalca le paure dei cittadini. – dice la lista civica – Dall’altra, la realtà dei fatti: il principale rappresentante politico di quell’area, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, è da sempre favorevole alla nuova pista. E non solo: lo stesso Giani ha “benedetto” il candidato del centrosinistra a Sesto, Damiano Sforzi, rendendo evidente una contraddizione insanabile tra ciò che si dice in campagna elettorale e ciò che si sostiene nei luoghi dove si decide davvero. Ma c’è di più. Come dimostrato chiaramente dalla relazione tecnica dell’ingegner Chelazzi, il tracciato della tramvia voluto dalla giunta sestese e quindi dallo stesso Sforzi, ma anche dell’assessora Corsi che corre adesso da sola con Ecolo’, ha senso solo in funzione della nuova pista aeroportuale”. Il candidato sindaco della lista Via Nova Daniele Brunori sottolinea che “il quadro è ormai evidente: c’è chi è apertamente a favore della nuova pista come Martini e la candidata di Fratelli d’Italia Papa e c’è chi, come la sinistra sestese, prova a stare con un piede in due scarpe, dicendo una cosa ai cittadini e sostenendone un’altra nei fatti”.