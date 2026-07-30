Agevolazioni per la tariffa corrispettiva dei rifiuti: domande entro il 30 settembre

POGGIO A CAIANO – “Anche quest’anno abbiamo pensato di venire incontro alle famiglie del nostro territorio in base al loro Isee e aiutarle con qualche agevolazione per quanto riguarda la Taric. Si parla di riduzioni per le utenze domestiche. Il costo della vita sale e come amministrazione comunale ci sembra giusto dare un aiuto a chi ha un certo tipo di Isee”. A dirlo è il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri, che spiega di come le riduzioni, per scaglioni, siano state approvate dalla giunta. Chi ha un Isee fino a cinquemila euro può ottenere un’agevolazione del 33%, chi ha un Isee che va da 5.001 fino a 9.796 euro potrà avere un’agevolazione del 13%. Per lo scaglione che va da 9.797 euro fino a 15mila euro la riduzione prevista è del 5%. Gli scaglioni sono quelle scelti da Plures Alia sulla base delle deliberazioni di Arera (l‘autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Come fare per ottenere le agevolazioni. Gli utenti potranno presentarsi direttamente all’ufficio tributi del Comune per fare la richiesta. L’ufficio è aperto al pubblico il lunedì dalle 9 alle 13 e, nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, il mercoledì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 9 alle 13. Prima di presentarsi, è necessario che gli utenti siano in possesso dell’Isee. Gli utenti, potranno inviare la richiesta anche via mail all’indirizzo tributi@comune.poggio-a-caiano.po.it utilizzando l’apposito modello che si può trovare sul sito internet del Comune, insieme al quale andranno inviati copia del documento di identità e copia dell’Isee. Importante: il documento deve essere firmato dall’intestatario della fattura. La scadenza delle domande è fissata per il 30 settembre.