Agevolazioni Taric del 50% per edicole e impianti sportivi a Lastra a Signa. On line il bando per fare richiesta 

LASTRA A SIGNA – Novità in arrivo a Lastra a Signa sul fronte del sostegno al tessuto sociale ed economico del territorio. L’amministrazione comunale ha deciso infatti di introduce “significative agevolazioni – si legge in una nota – relative alla Taric a favore delle edicole e degli impianti sportivi locali. La misura prevede una riduzione del […]

LASTRA A SIGNA – Novità in arrivo a Lastra a Signa sul fronte del sostegno al tessuto sociale ed economico del territorio. L’amministrazione comunale ha deciso infatti di introduce “significative agevolazioni – si legge in una nota – relative alla Taric a favore delle edicole e degli impianti sportivi locali. La misura prevede una riduzione del 50% sulla tariffa ordinaria dovuta per le categorie di utenza non domestiche interessate. Il provvedimento mira a salvaguardare due comparti fondamentali per la coesione sociale e il benessere della comunità: gli impianti sportivi e le edicole”.

In particolare, per quanto riguarda gli impianti sportivi del territorio, la riduzione si applica alle strutture del territorio gestite da Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute, enti del terzo settore e organizzazioni no-profit che svolgono attività sportiva di interesse pubblico. L’amministrazione “intende così riconoscere il valore sociale dello sport e degli impianti sportivi come infrastrutture di interesse collettivo che favoriscono la pratica sportiva e svolgono un ruolo di primaria importanza nel promuovere la salute, l’inclusione sociale e la crescita dei giovani. Il provvedimento riguarderà anche le edicole ubicate sul territorio comunale: il beneficio è esteso a quelle realtà con attività prevalente di rivendite di quotidiani e periodici (con specifico codice Ateco e attività prevalente di vendita) con l’obiettivo di sostenere un settore in forte sofferenza a causa della crisi dell’editoria e tutelare il diritto capillare all’informazione sul territorio”.

“Questa agevolazione rappresenta un investimento concreto sul nostro tessuto sociale ed economico, – ha spiegato l’assessore allo sport e al commercio Mirio Bogani – con questo provvedimento vogliamo essere a fianco delle realtà che promuovono il benessere collettivo e di chi garantisce servizi indispensabili di prossimità ai nostri cittadini, che in questo particolare momento storico devono affrontare importanti costi di gestione”. Requisiti per l’accesso: l’ottenimento dello sconto è subordinato alla presentazione di una richiesta tramite un modulo da inviare via pec entro il 30 settembre 2026 all’indirizzo : comune.lastra-a-signa@pec.it. I moduli sono pubblicati sul sito web del Comune nella pagina “Modulistica, tributi e entrate”.