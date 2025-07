Agevolazioni tariffa sui rifiuti: le domande entro il 31 luglio

POGGIO A CAIANO – Anche quest’anno, la giunta comunale di Poggio a Caiano ha deliberato delle agevolazioni per le utenze domestiche per quanto riguarda la tariffa corrispettiva sui rifiuti. “Come valore Isee, per la riduzione, abbiamo tenuto conto di quello dell’anno precedente, – spiega il sindaco Riccardo Palandri – con un Isee fino a 8.500 […]

POGGIO A CAIANO – Anche quest’anno, la giunta comunale di Poggio a Caiano ha deliberato delle agevolazioni per le utenze domestiche per quanto riguarda la tariffa corrispettiva sui rifiuti. “Come valore Isee, per la riduzione, abbiamo tenuto conto di quello dell’anno precedente, – spiega il sindaco Riccardo Palandri – con un Isee fino a 8.500 euro riduzione del 50%, con un Isee da 8501 euro fino a 10mila euro riduzione del 35%. In questo modo cerchiamo di venire incontro a quelle famiglie che hanno un Isee basso, in un momento in cui il costo della vita, purtroppo, sale”. Le domande per richiedere le agevolazioni devono essere presentate entro il 31 luglio. Gli utenti devono presentarsi direttamente all’ufficio tributi del Comune di Poggio a Caiano per fare la richiesta. L’ufficio è aperto al pubblico il lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 17. Prima di presentarsi, è necessario che gli utenti siano in possesso dell’Isee.