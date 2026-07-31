Agosto di lavori nelle scuole di Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – Il Comune di Poggio a Caiano stanzia 135mila euro per i lavori di messa in sicurezza dei solai delle scuole di Poggio a Caiano. I lavori partiranno nei primi giorni di agosto e termineranno il 31 dello stesso mese. Questo per consentire agli alunni, quando rientreranno in classe a settembre al termine delle vacanze estive, di trovare una scuola sicura.

A gennaio di quest’anno, il Comune aveva incaricato una ditta di effettuare delle indagini di rilievo dei distacchi di intonaco e di sfondellamento dei solai delle scuole di Poggio a Caiano. Dall’esito erano emerse situazioni di criticità nei plessi. Alcune da risolvere quanto prima e così è stato fatto, altri casi, invece, potevano essere rinviati e l’amministrazione comunale ha deciso di aspettare l’estate per l’avvio del cantiere, in modo da non arrecare problemi agli alunni e a tutto il personale che lavora all’interno delle scuole. I lavori riguarderanno aule e parti dei corridori delle scuole comunali “Filippo Mazzei”, “Lorenzo il Magnifico” ed “Edmondo De Amicis”. “Siamo riusciti a trovare una ditta che lavora in pieno agosto – commenta l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi – e la cosa non era scontata. Questo ci permette di poter aprire il cantiere in piena tranquillità senza problematiche agli alunni, ai docenti e a quanti operano all’interno dei plessi. Il 31 agosto sarà tutto finito e a settembre si potrà iniziare l’anno scolastico 2026/2027 in piena sicurezza che è ciò che vogliamo”.