Agosto, la pulizia delle strade a Poggio a Caiano non va in vacanza. Dove lasciare l’auto… senza essere multati

POGGIO A CAIANO – Anche durante tutto il mese di agosto verrà effettuata la pulizia delle strade di Poggio a Caiano con il regolare passaggio della macchina spazzatrice a cura di Alia. L’invito che l’amministrazione comunale rivolge ai cittadini, come sempre, “è quello di assicurarsi che i propri mezzi non siano parcheggiati negli stalli durante gli orari in cui non è possibile sostare per il lavaggio strade. Gli orari di pulizia delle strade restano invariati. Quanti avessero la necessità di lasciare il proprio veicolo fermo per più giorni consecutivi perché, ad esempio, in vacanza per le ferie estive possono parcheggiare nelle aree laddove la pulizia non è prevista. I parcheggi sono: quello delle scuderie medicee in via Pratese, parcheggio del Bargo, parcheggio del campo sportivo del Poggetto, parcheggio in via Lombarda davanti alla centrale elettrica”.