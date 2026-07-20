SESTO FIORENTINO – Da sabato 1 a domenica 30 agosto compresi saranno sospesi i divieti di sosta relativi allo spazzamento in tutte le strade e parcheggi del territorio comunale. La pulizia strade sarà comunque effettuata nei giorni previsti. “Si invitano pertanto i cittadini – dicono dal Comune – a spostare l’auto, quando possibile, così da favorire il lavoro di mezzi e operatori”.
Agosto: sospesi i divieti di sosta per lo spazzamento strade
SESTO FIORENTINO – Da sabato 1 a domenica 30 agosto compresi saranno sospesi i divieti di sosta relativi allo spazzamento in tutte le strade e parcheggi del territorio comunale. La pulizia strade sarà comunque effettuata nei giorni previsti. “Si invitano pertanto i cittadini – dicono dal Comune – a spostare l’auto, quando possibile, così da […]