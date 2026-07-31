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Agosto, variazioni alla viabilità

SESTO FIORENTINO – Il 4 agosto dalle 7 alle 11 nel tratto di via Antonio Gramsci compreso tra il civico 304 e via Giacomo Matteotti viene istituito: il senso unico di marcia veicolare con direzione Firenze, in senso contrario all’attuale; l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza in corrispondenza dell’intersezione con via Giacomo Matteotti; la direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via Giacomo Matteotti. In via Dante Alighieri, […]

SESTO FIORENTINO – Il 4 agosto dalle 7 alle 11 nel tratto di via Antonio Gramsci compreso tra il civico 304 e via Giacomo Matteotti viene istituito: il senso unico di marcia veicolare con direzione Firenze, in senso contrario all’attuale; l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza in corrispondenza dell’intersezione con via Giacomo Matteotti; la direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via Giacomo Matteotti. In via Dante Alighieri, all’intersezione con via Antonio Gramsci, viene istituita la direzione obbligatoria a destra. In via Antonio Gramsci, all’intersezione con via Giacomo Matteotti, viene istituita la direzione obbligatoria a destra. Il 3 agosto dalle 6 alle 12 è prevista l’istituzione in via Niccolò Paganini, nel sottopasso ferroviario, del divieto di circolazione veicolare eccetto mezzi d’opera, in tutta l’area oggetto di occupazione di suolo pubblico. 