SESTO FIORENTINO – Il 4 agosto dalle 7 alle 11 nel tratto di via Antonio Gramsci compreso tra il civico 304 e via Giacomo Matteotti viene istituito: il senso unico di marcia veicolare con direzione Firenze, in senso contrario all’attuale; l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza in corrispondenza dell’intersezione con via Giacomo Matteotti; la direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via Giacomo Matteotti. In via Dante Alighieri, all’intersezione con via Antonio Gramsci, viene istituita la direzione obbligatoria a destra. In via Antonio Gramsci, all’intersezione con via Giacomo Matteotti, viene istituita la direzione obbligatoria a destra. Il 3 agosto dalle 6 alle 12 è prevista l’istituzione in via Niccolò Paganini, nel sottopasso ferroviario, del divieto di circolazione veicolare eccetto mezzi d’opera, in tutta l’area oggetto di occupazione di suolo pubblico.
Agosto, variazioni alla viabilità
SESTO FIORENTINO – Il 4 agosto dalle 7 alle 11 nel tratto di via Antonio Gramsci compreso tra il civico 304 e via Giacomo Matteotti viene istituito: il senso unico di marcia veicolare con direzione Firenze, in senso contrario all’attuale; l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza in corrispondenza dell’intersezione con via Giacomo Matteotti; la direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via Giacomo Matteotti. In via Dante Alighieri, […]